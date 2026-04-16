Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İzleyiciler yalnızca yarışmacının hangi cevabı vereceğini merak etmekle kalmıyor, aynı zamanda doğru cevabın ne olduğunu da araştırarak bilgiye ulaşmak istiyor. Gülüver adlı kedilerinin ölümünün ardından gazeteye hangi çift adına "Sevgili kedimiz", "17 yaşında öldü. Sevenlerine duyururuz." ifadelerinin yer aldığı bir ilan verilmiştir?

Peki, Gülüver adlı kedilerinin ölümünün ardından gazeteye hangi çift adına "Sevgili kedimiz", "17 yaşında öldü. Sevenlerine duyururuz." ifadelerinin yer aldığı bir ilan verilmiştir?

A: Suna Güler ve Ara Güler

C: Çolpan İlhan ve Sadri Alışık

B: Tomris Uyar ve Turgut Uyar

D: Safiye Soyman ve Faik Öztürk

Cevap

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, adım adım artan ödüllerle birlikte geliyor:

• 2. soru: 5.000 ?

• 7. soru (1. baraj): 50.000 ?

• 13. soru (final sorusu): 5.000.000 ?

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde son geçtikleri baraj ödülünü kazanırken, istedikleri an çekilme hakkına sahipler. Çekilme durumunda, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor.

Bilgi, strateji ve cesaretin birleştiği bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğleniyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor!

Osman DEMİR
