"Gülü tarife ne hacet" şeklinde başlayan deyimin devamı nasıldır?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İzleyiciler yalnızca yarışmacının hangi cevabı vereceğini merak etmekle kalmıyor, aynı zamanda doğru cevabın ne olduğunu da araştırarak bilgiye ulaşmak istiyor. Bilgilendirici yapısıyla dikkat çeken bu program, eğlenceli bir öğrenme süreci sunuyor. "Gülü tarife ne hacet" şeklinde başlayan deyimin devamı nasıldır?

"GÜLÜ TARİFE NE HACET" ŞEKLİNDE BAŞLAYAN DEYİMİN DEVAMI NASILDIR?

A: Dikeninden bellidir

B: Onu bülbüle sorarız

C: Ne çiçektir biliriz

D: Sırrı renginde gizlidir

Cevap: C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, adım adım artan ödüllerle birlikte geliyor:

• 2. soru: 5.000 ?

• 7. soru (1. baraj): 50.000 ?

• 13. soru (final sorusu): 5.000.000 ?

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde son geçtikleri baraj ödülünü kazanırken, istedikleri an çekilme hakkına sahipler. Çekilme durumunda, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor.

Bilgi, strateji ve cesaretin birleştiği bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğleniyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor!

Osman DEMİR
