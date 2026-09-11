Gülsen Tuncer kimdir? Gülsen Tuncer kaç yaşında, nereli?

Gülsen Tuncer'in hayatı, yaşı ve memleketi, sanatçının yer aldığı yapımların ardından gündeme geldi. Tiyatro, sinema ve televizyon çalışmalarının yanı sıra farklı sanat alanlarında da eserler veren Tuncer'in biyografisi araştırılmaya başlandı. 20 Ekim 1945 doğumlu olan Gülsen Tuncer kaç yaşında, nereli? Gülsen Tuncer kimdir ve kariyerinde hangi yapımlarda rol aldı? Detaylar haberin devamında...

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer, tiyatro, sinema ve televizyon oyunculuğunun yanı sıra sanat yönetmenliği, yapımcılık, senaristlik ve müzik alanlarında da çalışmalar yapan Türk sanatçıdır. 20 Ekim 1945'te Adana'da dünyaya gelen Tuncer, İstanbul Kız Lisesi'nde ortaokul ve İstanbul Tarhan Koleji'nde lise eğitimi aldı. Ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

GÜLSEN TUNCER KAÇ YAŞINDA?

20 Ekim 1945 doğumlu olan Gülsen Tuncer, 2026 yılı itibarıyla 80 yaşındadır. Tuncer, sanat hayatında uzun yıllar boyunca tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde oyuncu olarak görev aldı.

GÜLSEN TUNCER NERELİ?

Gülsen Tuncer Adana doğumludur. Eğitim hayatının önemli bölümünü İstanbul'da sürdüren sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. Eğitim döneminde Ayla Algan ve Beklan Algan'ın yanı sıra Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday ve Ahmet Kutsi Tecer gibi isimlerden de eğitim aldı.

GÜLSEN TUNCER'İN KARİYERİ

Gülsen Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda sahnelenen “Zilli Zarife” oyunuyla başladı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepebaşı Sahnesi ve Ankara Çağdaş Sahne gibi kurumlarda yöneticilik yaptı. Ayrıca Grup 6 Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

Tuncer, kariyeri boyunca yalnızca kamera önünde değil, kamera arkasında da görev aldı. 37 filmde yönetmen yardımcılığı yapan sanatçı; senaryo, diyalog ve şarkı sözü yazarlığı, yapım yönetmenliği ve sanat yönetmenliği gibi alanlarda da çalışmalar gerçekleştirdi.

Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı yapımlar arasında Aşk-ı Memnu, O Hayat Benim, Fazilet Hanım ve Kızları, Fatih, Üvey Baba ve Hakim bulunuyor. Özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Ahsen Hanım karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Sinema çalışmalarında ise Suna, Bez Bebek, Hiçbir Gece, Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu ve Harakiri gibi yapımlarda yer aldı. İKSV'nin biyografisine göre Tuncer, tiyatro ve sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra eğitimcilik ve kültür-sanat faaliyetlerinde de bulundu.