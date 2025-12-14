Haberler

Gülşah Durbay evli mi, çocuğu var mı?

Güncelleme:
Manisa siyasetinde son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşah Durbay, yerel yönetimdeki aktif rolü ve genç yaşta üstlendiği belediye başkanlığı göreviyle dikkat çekti. Gülşah Durbay evli mi, çocuğu var mı?

Kamuoyunda artan tanınırlığıyla birlikte Durbay'ın özel hayatı da sıkça araştırılıyor. Özellikle "Gülşah Durbay evli mi?" ve "Çocuğu var mı?" soruları arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

GÜLŞAH DURBAY'IN MEDENİ DURUMU

Gülşah Durbay'ın evli olup olmadığına dair kamuoyuna yansımış resmî ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bugüne kadar verdiği röportajlarda ya da yaptığı kamuoyu açıklamalarında özel hayatına dair detaylı bir paylaşım yapmamıştır.

ÇOCUĞU VAR MI?

Gülşah Durbay'ın çocuk sahibi olup olmadığı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Ancak kamuya açık kaynaklarda, onun çocuk sahibi olduğuna dair herhangi bir doğrulanmış bilgi yer almamaktadır.

SİYASİ KARİYERİ ÖNE ÇIKIYOR

Gülşah Durbay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüterek genç yaşta önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Eğitim geçmişi, siyasi duruşu ve yerel yönetim anlayışıyla dikkat çeken Durbay, özellikle kadınların siyasetteki temsili açısından da önemli bir figür olarak görülmektedir.

Osman DEMİR
Haberler.com
