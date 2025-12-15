Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız kimdir? Tuğberk Yağız kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İstanbul Kasımpaşa doğumlu, 90'lı yılların unutulmaz seslerinden Güllü, sahne hayatına küçük yaşta adım atarak Türk müziğine damgasını vurdu. Roman müziğinin en özel temsilcilerinden biri olan Güllü'nün hayatı ve müzik kariyerine tanıklık eden çocuklarından biri de Tuğberk Yağız. Peki, Tuğberk Yağız kimdir? Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız kaç yaşında, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

GÜLLÜ'NÜN OĞLU TUĞBERK YAĞIZ KİMDİR?

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Güllü, 1990'lı yıllarda sahne hayatına damgasını vurmuş bir sanatçıdır. İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya gelen Güllü, küçük yaşlarda müziğe adım atmış ve özellikle Roman müziğiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Henüz 15 yaşında düğün salonlarında sahneye çıkan Güllü, yaşının küçüklüğü nedeniyle çeşitli zorluklarla karşılaşmış olsa da müzik aşkından vazgeçmemiştir.

Güllü, sahne hayatının yanı sıra özel yaşamında da yoğun bir tempo içerisindeydi. Bu süreçte iki çocuğu dünyaya geldi. İşte merak edilen isimlerden biri de Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'dır. Annesinin sahne kariyerini yakından izleyerek büyüyen Tuğberk, müziğe olan ilgisini çocukluk yıllarından itibaren geliştirmiştir.

TUĞBERK YAĞIZ KAÇ YAŞINDA?

Tuğberk Yağız, 2000 yılında dünyaya gelmiştir. Bu bilgilere göre 2025 itibarıyla 25 yaşındadır. Henüz genç yaşlarda olmasına rağmen müzik dünyasında kendi yolunu çizmeye başlayan Tuğberk Yağız, annesinin mirasını ve sahne tecrübelerini ilham kaynağı olarak kullanmıştır.

TUĞBERK YAĞIZ NERELİ?

Tuğberk Yağız, annesi Güllü gibi İstanbul Kasımpaşa doğumludur. İstanbul'un kültürel çeşitliliği ve müzik dolu atmosferi, Tuğberk'in kişisel ve sanatsal gelişimi üzerinde etkili olmuştur. Küçük yaşlardan itibaren annesinin sahne hayatını gözlemlemesi, onun sanatsal vizyonunu şekillendirmesinde önemli bir rol oynamıştır.

TUĞBERK YAĞIZ NE İŞ YAPIYOR?

Tuğberk Yağız, hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden bir isim olmasına rağmen müzik dünyasında aktif olarak yer almaktadır. Annesi Güllü'nün izinden giderek, sahne ve stüdyo çalışmalarında deneyim kazanmıştır. Tuğberk'in müzik alanındaki faaliyetleri, özellikle genç kuşaklar arasında merak konusu haline gelmiştir.