Güllü'nün kızı tutuklandı mı? Güllü'yü kim öldürdü?

Güllü'nün evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesi, hem müzik dünyasında hem de kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Ölümün ardından yürütülen soruşturma süreci, şüphelilerin kaçma girişimleri ve gözaltına alınmalarıyla yeni bir boyut kazandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in durumu, olayın perde arkası ve soruşturmanın detayları, merakla takip edilen başlıklar arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI MI?

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri yürütüldü. İstanbul Büyükçekmece'de sağlık kontrollerinin ardından Yalova'ya intikal ettirilen Gülter, ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Henüz tutuklanıp tutuklanmadığıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı; süreç soruşturmanın devamı çerçevesinde ilerliyor.

GÜLLÜ'YÜ KİM ÖLDÜRDÜ?

Güllü'nün hayatını kaybetmesi, evinin 6. katındaki pencereden düşmesi sonucu gerçekleşti. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve beraberindeki iki kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ettiği için olayın net olarak "kim tarafından öldürüldüğü" henüz açıklanmadı; detaylar soruşturma sonucunda netleşecek.

GÜLLÜ NEDEN ÖLDÜ?

Güllü, 28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetti. Ölüm nedeni olarak şimdilik kazayla düşme vakası üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olarak şüpheliler gözaltına alınmış, teknik ve fiziki takipler yürütülmüştür.

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü, Türk müzik dünyasının tanınmış ve sevilen şarkıcılarından biridir. Hayatı boyunca çeşitli albümler çıkararak ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Sanatçının sosyal ve özel yaşamı da sıkça medyada yer almış, 2025 yılında talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir.