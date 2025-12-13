Güllü'nün hayat hikayesi: Güllü'nün nasıl bir hayatı vardı, yaşadığı zorluklar!

Şöhret, alkışlar ve unutulmaz şarkılar… Ancak Güllü'nün sahnedeki güçlü duruşunun arkasında, pek az kişinin bildiği derin izler ve zorlu bir yaşam yolculuğu vardı. Hayat onu hangi sınavlardan geçirdi, hangi kırılma anları bugün hâlâ konuşuluyor? Cevaplarıyla merak uyandıran hikâye dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜLLÜ'NÜN HAYAT HİKÂYESİ

Güllü'nün yaşamı, erken yaşta başlayan zorluklar ve mücadelelerle şekillenmiştir. 15 yaşında sahnelere adım atan sanatçı, ailesinin ekonomik koşulları nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. "Kasımpaşalıyım" şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Güllü, uzun yıllar müzik dünyasında emek vermiştir.

2008 yılında yaşadığı sağlık sorunu ve koma süreci, hayatında önemli bir kırılma noktası olmuştur. Bu sürecin ardından yaşam tarzını değiştiren Güllü, evliliğini sonlandırarak iki çocuğuyla birlikte Yalova'ya taşınmış, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda yeni bir başlangıç yapmaya çalışmıştır.

Paylaşılan bilgilere göre, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili olarak resmî makamlar tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilmiştir.

GÜLLÜ'NÜN HAYATI FİLM OLUR MU?

Sanatçı Güllü, çeşitli röportajlarında yaşam öyküsünün beyaz perdeye aktarılmasını arzuladığını dile getirmiştir. Ancak bugüne kadar bu yönde resmî olarak duyurulmuş, yapım aşamasına geçmiş ya da netlik kazanmış bir film veya dizi projesi bulunmamaktadır. Bu düşünce, Güllü'nün kişisel isteği olarak bilinmektedir.

GÜLLÜ'NÜN HAYATI NE ZAMAN FİLM OLACAK?

Güllü'nün hayatını konu alan bir yapım için açıklanmış herhangi bir tarih, senaryo çalışması ya da yapım takvimi yoktur. Şu ana kadar yapım şirketleri veya sektör temsilcileri tarafından kamuoyuna yansımış somut bir girişim bulunmadığından, filmin ne zaman çekileceğine dair kesin bir bilgi mevcut değildir.

GÜLLÜ BAŞROLDE KİMİ GÖRMEK İSTİYORDU?

Güllü, hayatının film olması hâlinde kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini açıkça ifade etmiştir. Ünlü oyuncunun duruşunu, oyunculuk yeteneğini ve zarafetini sık sık öven Güllü, zaman zaman sosyal medya üzerinden de iletişim kurduklarını dile getirmiştir.