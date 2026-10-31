Güller ve Günahlar neden yok? 31 Ekim Cumartesi bu akşam Güller ve Günahlar yeni bölüm var mı, yok mu?

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Güller Ve Günahlar, 31 Ekim 2026 Cumartesi akşamı yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Kanal D’nin yayın akışına göre dizinin tekrar bölümü saat 20.00’de ekrana gelecek. Dizinin final yaptığına ya da sona erdiğine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. İşte Güller ve Günahlar’a dair bilinenler.

GÜLLER VE GÜNAHLAR NEDEN YOK?

Güller Ve Günahlar bu akşam Kanal D ekranlarında yer alıyor; ancak yeni bölüm yerine dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Kanal D’den, bu akşam yeni bölüm yayınlanmamasının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

31 EKİM CUMARTESİ GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM VAR MI?

Hayır. Güller ve Günahlar’ın bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Saat 20.00’de ekrana gelecek yayın, dizinin tekrar bölümü olacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır. Güller ve Günahlar’ın final yaptığına ya da sona erdiğine dair Kanal D veya yapım şirketinden yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Dizinin bu akşam tekrar bölümüyle ekrana gelmesi, yayın akışında yapılan bir tercihten kaynaklanıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar’ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin bilgi, Kanal D’nin önümüzdeki günlerde açıklayacağı yayın akışıyla netlik kazanacak. İzleyicilerin Kanal D’nin güncel yayın akışını takip etmesi öneriliyor.

31 EKİM CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’nin 31 Ekim akşamı yayın akışında saat 18.30’da Kanal D Haber Hafta Sonu, saat 20.00’de Güller ve Günahlar’ın tekrar bölümü, saat 23.15’te ise Daha 17’nin tekrar bölümü yer alıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR HANGİ KANALDA?

Güller ve Günahlar, Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin önceki bölümleri ve fragmanları, Kanal D’nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden izlenebiliyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Sosyal medyada “Güller ve Günahlar canlı izle” başlığıyla paylaşılan bağlantılar, çoğunlukla resmi olmayan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi riskler taşıyor. Dizi zaten Kanal D’den şifresiz yayınlandığı için resmi kanalın tercih edilmesi öneriliyor.