Gülistan Doku sevgilisi kim, Gülistan Doku sevgilisi Zeinal Abakarov gözaltına alındı mı, Zeinal Abakarov Türk mü yabancı mı?

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolduktan sonra bir daha alınamayan Gülistan Doku olayı ile ilgili, 7 ilde düğmeye basıldı. Cinayet şüphesiyle 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 11 kişi yakalandı. Gülistan Doku sevgilisi kim, Gülistan Doku sevgilisi gözaltına alındı mı?

GÜLİSTAN DOKU SEVGİLİSİ ZEİNAL ABAKAROV GÖZALTINA ALINDI MI?

Hakkında gözaltı kararı verilen bazı isimler dikkat çekti. Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel İstanbul'da, Gülistan'ın sevgilisi Zeinal Abakarov Alanya'da yakalandı.

Gözaltına alınan tüm isimler şu şekilde:

• Zeinal Abarakov: Alanya (Gülistan’ın sevgilisi)

• Engin Yücer: Alanya (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)

• Cemile Yücer: Alanya (Zeinal’ın annesi)

• Uğurcan Açıkgöz: Antalya (Mustafa Türkay Sonel'in o dönem ve halen yakın arkadaşı, kamera kaydında yer alan şahıs)

• Erdoğan Elaldı: Antalya (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)

• Mustafa Türkay Sonel: İstanbul Ataşehir (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu)

• Gökhan Ertok: Ankara (İhraç olan eski polis memuru, vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

• Savaş Gültürk: Elazığ (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

• Süleyman Önal: Tunceli (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

• Celal ALTAŞ: Tunceli

• Nurşen ARIKAN: Tunceli

Zeinal Abarakov hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı.