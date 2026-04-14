Gülistan Doku olayı nedir, Gülistan Doku'ya ne oldu, Gülistan Doku aslen nereli, hangi bölümde okuyordu?

Gülistan Doku’nun aslen Diyarbakır doğumlu olduğu bilinirken, kaybolduğu dönemde Tunceli’de bulunan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olduğu aktarılmaktadır. Olayın detayları, özellikle son görüldüğü yer, telefon sinyalleri ve soruşturma sürecindeki gelişmeler nedeniyle yıllardır merak konusu olmaya devam etmektedir. Gülistan Doku’ya ne olduğu sorusu ise hâlâ netlik kazanmamış, dosya Türkiye’de çözülemeyen kayıp vakalar arasında yerini almıştır.

GÜLİSTAN DOKU OLAYI NEDİR?

GÜLİSTAN DOKU OLAYINDA 11 KİŞİ GÖZALTINDA

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. 7 ayrı ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aralarında dönemin bazı kamu görevlilerinin yakınlarının da bulunduğu toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.,

DÖNEMİN VALİSİNİN OĞLU İLE GÜLİSTAN'IN SEVGİLİSİ DE GÖZALTINDA

Hakkında gözaltı kararı verilen bazı isimler dikkat çekti. Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel İstanbul'da, Gülistan'ın sevgilisi Zeinal Abakarov Alanya'da yakalandı.

• Zeinal Abarakov: Alanya (Gülistan’ın sevgilisi)

• Engin Yücer: Alanya (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)

• Cemile Yücer: Alanya (Zeinal’ın annesi)

• Uğurcan Açıkgöz: Antalya (Mustafa Türkay Sonel'in o dönem ve halen yakın arkadaşı, kamera kaydında yer alan şahıs)

• Erdoğan Elaldı: Antalya (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)

• Mustafa Türkay Sonel: İstanbul Ataşehir (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu)

• Gökhan Ertok: Ankara (İhraç olan eski polis memuru, vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

• Savaş Gültürk: Elazığ (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

• Süleyman Önal: Tunceli (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

• Celal ALTAŞ: Tunceli

• Nurşen ARIKAN: Tunceli

GÜLİSTAN DOKU KİMDİR?

Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisidir. Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamış ve Türkiye'nin en çok konuşulan kayıp vakalarından biri haline gelmişti. Son görüldüğü yer olan Dinar Köprüsü çevresinde ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde aylarca süren su altı ve saha arama çalışmalarından hiçbir sonuç alınamazken, soruşturma kapsamında baş şüpheli sıfatıyla adı geçen eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov ve ailesi hakkındaki iddialar adli sürecin merkezinde yer almıştı. Aradan geçen yıllara rağmen dosya "kasten öldürme" şüphesiyle açık tutulsa da, bir gelişme yaşanmamıştı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolduktan sonra bir daha alınamayan Gülistan Doku olayı ile ilgili, 7 ilde düğmeye basıldı. Cinayet şüphesiyle 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında önemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov da yer alıyor.