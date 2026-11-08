'Gülen Gözler' adlı filmde Vecihi, hangi şarkının nakaratının sözlerini değiştirerek Yaşar Usta'dan kızı Fikret'i ister?

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Gülen Gözler filminde Vecihi, "Kan ve Gül" şarkısının nakaratının sözlerini değiştirerek Yaşar Usta'dan kızı Fikret'i ister. Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi, davetsiz katıldığı düğünde gözyaşları içinde söylediği şarkıyla Fikret'e olan aşkını herkesin önünde dile getirir. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

"GÜLEN GÖZLER" ADLI FİLMDE VECİHİ, HANGİ ŞARKININ NAKARATININ SÖZLERİNİ DEĞİŞTİREREK YAŞAR USTA'DAN KIZI FİKRET'İ İSTER?

A) Kan ve Gül

B) Kemancı

C) Sevenler Ağlarmış

D) Çöpçüler

Doğru cevap: A) Kan ve Gül

VECİHİ'NİN "KAN VE GÜL" SAHNESİ

Gülen Gözler'in en unutulmaz sahnelerinden biri, Vecihi'nin düğünde şarkı söylediği sahne. Fikret'e âşık olan ancak Yaşar Usta'dan bir türlü onay alamayan Vecihi, davetsiz katıldığı düğünde mikrofonu alarak "Kan ve Gül" şarkısını söylemeye başlar. Gözyaşları içinde şarkıyı söyleyen Vecihi, nakaratın sözlerini değiştirerek Yaşar Usta'ya seslenir ve Fikret'i ister. Şener Şen'in performansıyla öne çıkan sahne, yıllar geçmesine rağmen Türk sinemasının en çok hatırlanan komik sahneleri arasında yer alıyor.

VECİHİ KİMDİR?

Vecihi, Gülen Gözler filminde Şener Şen'in canlandırdığı karakter. Yaşar Usta'nın büyük kızı Fikret'e âşık olan Vecihi, sevdiği kızla evlenebilmek için akla gelmedik yöntemlere başvurur. Yaşar Usta'nın tüm itirazlarına rağmen vazgeçmeyen Vecihi, ısrarı ve esprili diyaloglarıyla filmin en sevilen karakterlerinden biri oldu.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NE ANLATIYOR?

Ertem Eğilmez'in yönettiği ve 1977 yılında vizyona giren Gülen Gözler, oğlan çocuk hasretiyle beş kızına erkek isimleri veren Yaşar Usta ile eşi Nezaket'in hikâyesini anlatıyor. Filmde Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Müjde Ar ve Şener Şen gibi usta oyuncular rol aldı. Yaşar Usta'nın kızlarını iyi kısmetlerle evlendirme çabası, filmin ana konusunu oluşturuyor.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Kemancı: Türk pop müziğinin bilinen şarkılarından biri. Şener Şen'in başka bir Yeşilçam filminde söylediği şarkılarla karıştırılabilecek bir seçenek. Ancak Gülen Gözler'deki sahnede Vecihi bu şarkıyı söylemiyor.

Sevenler Ağlarmış: Arabesk ve fantezi müziğin sevilen şarkılarından biri. Vecihi'nin ağlayarak şarkı söylemesi nedeniyle akla gelebilecek bir seçenek. Ancak doğru cevap bu değil.

Çöpçüler: 1970'lerin bilinen şarkılarından biri. Yeşilçam'ın Çöpçüler Kralı filmini çağrıştırması nedeniyle yanıltıcı bir seçenek. Ancak Gülen Gözler'deki sahnede söylenen şarkı Çöpçüler değil.