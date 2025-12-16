Guadalajara Barcelona maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Guadalajara Barcelona golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Guadalajara Barcelona canlı maç anlatımı ve Guadalajara Barcelona kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ?

Guadalajara Barcelona maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GUADALAJARA BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

Guadalajara Barcelona maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Yabancı kanallardan mücadele izlenebilecek.

GUADALAJARA BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Guadalajara Barcelona maçı bu akşam saat 23.30 itibariyle başlayacak.

GUADALAJARA BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Guadalajara Barcelona maçı Guadalajara'da, Estadio Pedro Escartin'de oynanacak.