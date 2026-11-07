GTA 6 PC ne zaman çıkacak?

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Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümü için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı. Oyun, yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için duyuruldu. Bazı yabancı basın kuruluşları ise PC sürümünün 2027'nin ilk aylarında çıkabileceğini öne sürüyor. İşte GTA 6 PC çıkış tarihine dair bilinenler.

GTA 6 PC NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın PC sürümünün çıkış tarihi henüz belli değil. Rockstar Games, oyunun bilgisayar sürümüne ilişkin resmi bir tarih ya da duyuru yapmadı. GTA 6, ilk etapta yalnızca konsollar için piyasaya sürülecek.

GTA 6 PC 2027'DE Mİ ÇIKACAK?

Yabancı basında yer alan bazı haberlerde, GTA 6'nın PC sürümünün 2027'nin ilk çeyreğinde çıkabileceği iddia ediliyor. Ancak bu iddialar Rockstar Games ya da yayıncı şirket Take-Two Interactive tarafından doğrulanmadı.

Take-Two'nun Mart 2027'de sona erecek mali yılına ait oyun takviminde, adı açıklanmayan bir oyunun yeni platform sürümü yer alıyor. Bazı yabancı basın kuruluşları bu sürümü GTA 6'nın PC versiyonuyla ilişkilendirse de şirket konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

TAKE-TWO'DAN PC AÇIKLAMASI

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, şirketin oyunlarının "zamanla tüm platformlara geldiğini" söyledi. Ancak Zelnick, GTA 6'nın PC sürümü için bir tarih vermedi.

GTA 6 KONSOLLARA NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek. Oyunun dijital ön yüklemesinin ise 12 Kasım'da başlaması bekleniyor. GTA 6'nın çıkış tarihi daha önce iki kez ertelenmişti. Son olarak Kasım 2025'te yapılan açıklamayla oyunun çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak belirlendi.

ROCKSTAR OYUNLARI PC'YE NE KADAR SÜREDE GELİYOR?

Rockstar Games, geçmişte de oyunlarını önce konsollar için, ardından PC için piyasaya sürmüştü. GTA 5, Eylül 2013'te konsollar için çıktıktan yaklaşık 19 ay sonra, Nisan 2015'te PC'ye geldi. Red Dead Redemption 2 ise Ekim 2018'de konsollar için çıktıktan yaklaşık 13 ay sonra, Kasım 2019'da PC oyuncularıyla buluştu. Bu nedenle GTA 6'nın PC sürümünün de konsol çıkışından bir süre sonra yayınlanması bekleniyor.

GTA 6 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?

GTA 6'nın PC sürümü henüz duyurulmadığı için oyunun resmi sistem gereksinimleri de açıklanmadı. İnternette dolaşan sistem gereksinimi listeleri tahminlere dayanıyor ve resmi bilgi niteliği taşımıyor.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

GTA 6, ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için piyasaya sürülecek. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One gibi önceki nesil konsollar için sürümü bulunmuyor.

GTA 6 NEREDE GEÇİYOR?

GTA 6, Miami'den esinlenen kurgusal Vice City kentinin de yer aldığı Leonida eyaletinde geçiyor. Oyun, serinin ilk kadın ana karakteri Lucia ile Jason'ın hikâyesini konu alıyor.