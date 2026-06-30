GTA serisinin yeni oyunu GTA 6 için geri sayım sürerken, PC oyuncuları çıkış tarihi hakkında net bir bilgi bekliyor. “GTA 6 PC ne zaman çıkacak?” sorusu gündemdeki yerini korurken, oyunun önce konsollarda yayınlanıp ardından PC’ye gelmesi beklentiler arasında yer alıyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve oyun dünyasında büyük bir heyecanla beklenen Grand Theft Auto VI için çıkış tarihi resmen açıklandı. “GTA 6 ne zaman çıkacak?” sorusu oyuncular tarafından yoğun şekilde araştırılırken, serinin yeni oyununun 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesinin planlandığı belirtiliyor. İlk etapta yeni nesil konsollar için yayınlanacak oyun, dünya genelinde eş zamanlı olarak satışa çıkacak.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARA ÇIKACAK?

Rockstar Games’in açıklamalarına göre GTA 6, ilk aşamada PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yayınlanacak. Geliştirici ekip, yeni nesil donanımın sunduğu grafik ve performans gücünden tam anlamıyla yararlanmayı hedefliyor. Bu nedenle oyunun çıkışında PC sürümüne yer verilmemesi dikkat çekiyor.

GTA 6 PC SÜRÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bilgisayar oyuncularının en çok merak ettiği konuların başında “GTA 6 PC ne zaman çıkacak?” sorusu geliyor. Rockstar Games henüz PC versiyonu için resmi bir tarih açıklamadı. Ancak önceki oyunların çıkış stratejisi göz önüne alındığında, PC sürümünün konsollardan bir süre sonra yayınlanması bekleniyor. Bu sürecin 2027 yılına sarkabileceği öngörülüyor.

GTA 6 KONUSU VE HİKAYESİ NASIL OLACAK?

Yeni oyun, modern Vice City’de geçen bir hikâyeye sahip olacak. Oyuncular, Lucia ve Jason isimli iki ana karakteri kontrol ederek suç dünyasında ilerleyen bir hikâyeye dahil olacak. Daha geniş açık dünya yapısı, gelişmiş yapay zeka ve yüksek grafik kalitesiyle GTA 6, serinin en iddialı yapımı olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE’DE GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Grand Theft Auto VI, küresel çıkış takvimiyle birlikte birçok ülkede aynı anda satışa sunulacak. Türkiye’de de oyun, çıkış günü itibarıyla dijital platformlar üzerinden erişilebilir olacak. Böylece oyuncular, dünya ile eş zamanlı olarak yeni GTA deneyimini oynama fırsatı bulacak.