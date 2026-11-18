GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te oynanabilir hale gelecek. GTA 6'nın PC sürümü için ise Rockstar Games ve oyunun yayıncısı Take-Two Interactive tarafından açıklanmış resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor. Oyunun PC'ye gelip gelmeyeceği de resmi olarak doğrulanmadı ya da reddedilmedi. Rockstar'ın önceki oyunlarında PC sürümü, konsol sürümünden yaklaşık bir ila bir buçuk yıl sonra yayınlanmıştı. Bu nedenle GTA 6'nın PC sürümünün de konsol çıkışından bir süre sonra gelmesi bekleniyor. İşte GTA 6'nın oynanabileceği tarih, PC çıkış tarihi ve merak edilen tüm detaylar.

GTA 6 NE ZAMAN OYNANABİLECEK?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da oynanabilecek. Oyuncular, 18 Kasım Çarşamba'yı 19 Kasım Perşembe'ye bağlayan gece yarısı oyuna giriş yapabilecek. Oyun, dünyada ilk olarak Yeni Zelanda'da, Türkiye saatiyle 18 Kasım saat 14.00'te açılacak.

GTA 6 PC ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

GTA 6'nın PC sürümü için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Rockstar Games ve Take-Two Interactive, oyunun PC sürümüne ilişkin bir tarih ya da dönem paylaşmadı. Oyunun Steam, Epic Games Store ya da Rockstar Games Launcher sayfası da bulunmuyor.

GTA 6 PC'YE GELECEK Mİ?

GTA 6'nın PC'ye gelip gelmeyeceği resmi olarak açıklanmadı. Oyun şu an için yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için duyuruldu. Ancak Rockstar'ın önceki oyunlarının PC'ye geç de olsa geldiği göz önünde bulundurulduğunda, GTA 6'nın da ilerleyen dönemde PC'ye gelmesi bekleniyor.

GTA 6 PC'YE NE ZAMAN GELİR

Rockstar Games'in önceki oyunları, PC sürümünün konsol sürümünden bir süre sonra geldiğini gösteriyor. GTA 5, Eylül 2013'te konsollar için çıktıktan yaklaşık 19 ay sonra, Nisan 2015'te PC'ye geldi. Red Dead Redemption 2 ise Ekim 2018'deki konsol çıkışından yaklaşık bir yıl sonra, Kasım 2019'da PC'de yayınlandı. Bu örnekler, GTA 6'nın PC sürümünün de konsol çıkışından bir ila iki yıl sonra gelebileceğine işaret ediyor. Ancak bu yalnızca bir tahmin olup Rockstar tarafından doğrulanmış bir tarih değil.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLECEK?

GTA 6, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X/S'te oynanabilecek. Xbox One kullanıcıları ise hizmetin sunulduğu bölgelerde oyuna Xbox Cloud Gaming üzerinden erişebilecek. Oyunun PlayStation 4 sürümü bulunmuyor.

GTA 6 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?

GTA 6'nın PC sürümü henüz duyurulmadığı için resmi sistem gereksinimleri de açıklanmadı. İnternette paylaşılan sistem gereksinimi listeleri resmi değil.

GTA 6 ÖN YÜKLEME BAŞLADI MI?

Evet, GTA 6'yı PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te dijital olarak ön sipariş veren oyuncular için ön yükleme 10 Kasım 2026'da başladı. Ön yüklemeyi tamamlayan oyuncular, erişim açılır açılmaz oyuna girebilecek. Oyunun konsollarda 212 GB'a kadar depolama alanı gerektirdiği belirtiliyor.

GTA 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

GTA 6'nın Türkiye'deki satış fiyatı PlayStation Store ve Xbox Türkiye'de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Sürüm için ise 4.999 TL olarak belirlendi.