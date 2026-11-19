1 Ocak 2017 öncesine ait GSS prim borçlarının, bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte silinmesini öngören düzenleme, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin yaklaşık 2,2 milyon kişiyi kapsaması ve toplam 5,6 milyar liralık borcun silinmesi bekleniyor. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadı. Teklifin yürürlüğe girmesi için TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Daha önce ödenen tutarlar ise iade edilmeyecek. GSS prim borcu silinecek mi, kimler yararlanacak, ödenen borçlar iade edilecek mi ve düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek soruları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte GSS prim borçlarının silinmesine ilişkin tüm detaylar.

GSS PRİM BORCU SİLİNECEK Mİ?

Evet, düzenlemenin yasalaşması halinde 1 Ocak 2017 öncesine ait GSS prim borçları silinecek. Kanun teklifi, TBMM'deki ilgili komisyonda kabul edildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için teklifin TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

HANGİ GSS BORÇLARI SİLİNECEK?

Düzenleme kapsamında 1 Ocak 2017 tarihinden önceki dönemlere ait ödenmemiş GSS primleri silinecek. Bu borçlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme zamları da düzenleme kapsamında tamamen silinecek. 2017 ve sonrasına ait GSS prim borçları ise düzenlemenin kapsamında yer almıyor.

GSS BORÇ SİLME DÜZENLEMESİNDEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Düzenlemeden yaklaşık 2,2 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Silinecek toplam borç tutarının ise 5,6 milyar lira olduğu belirtiliyor.

ÖDENEN GSS BORÇLARI İADE EDİLECEK Mİ?

Hayır. 2017 öncesi dönemler için daha önce ödenmiş GSS primleri iade edilmeyecek. Bu ödemeler, kişilerin diğer prim borçlarına da mahsup edilmeyecek.

GSS BORÇ SİLME DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih, teklifin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülme takvimine bağlı olarak netleşecek. Teklifin Genel Kurul'da kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından GSS prim borçlarına ilişkin hüküm yayım tarihinde yürürlüğe girecek. Genel Kurul görüşmeleri için henüz kesin bir tarih açıklanmadı.

GSS BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar, GSS prim borçlarını e-Devlet üzerinden SGK'nın "Genel Sağlık Sigortası Borç Sorgulama" hizmetiyle öğrenebiliyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından silinen borçların sistemden düşürülmesi bekleniyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası, herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlayan bir sistem. Gelir durumuna göre belirlenen primler, SGK tarafından tahsil ediliyor. Prim ödemeyen vatandaşların borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte birikiyor.