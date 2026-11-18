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1 Ocak 2017 öncesine ait GSS prim borçlarının silinmesini öngören düzenleme, 13 Kasım 2026'da AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinde yer aldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıkladığı rakamlara göre düzenlemeden yaklaşık 2,2 milyon kişi yararlanacak ve toplam 5,6 milyar TL'lik borç silinecek. Düzenleme, prim borcunun aslının yanı sıra gecikme cezası ve gecikme zammını da kapsıyor. Ancak kanun teklifi henüz yasalaşmadı. Borçların silinmesi için teklifin Meclis'te kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. İşte GSS borçlarının silinmesine ilişkin tüm detaylar.

GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Evet, Meclis'e sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde 1 Ocak 2017 öncesine ait GSS prim borçları silinecek. Düzenleme, prim borcunun aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammını kapsıyor.

GSS BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Hayır, GSS borçları henüz silinmedi. Düzenlemeyi içeren kanun teklifi 13 Kasım 2026'da TBMM'ye sunuldu. Borçların silinmesi için teklifin Meclis'te kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

GSS BORÇ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme, 1 Ocak 2017 öncesine ait GSS prim borcu bulunan vatandaşları kapsıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıkladığı rakamlara göre düzenlemeden 2 milyon 199 bin 860 kişi yararlanacak. 2017 ve sonrasına ait borçlar ise düzenlemenin kapsamında yer almıyor.

KAÇ MİLYAR TL BORÇ SİLİNECEK?

Düzenlemeyle toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin TL tutarındaki GSS prim borcunun silinmesi öngörülüyor.

GSS BORCUNU ÖDEYENLERE İADE YAPILACAK MI?

Daha önce GSS prim borcunu ödeyen vatandaşlara iade yapılıp yapılmayacağına ilişkin kanun teklifinde bir düzenleme yer almıyor. Benzer düzenlemelerde ödenen tutarlar genellikle iade edilmiyor.

GSS BORCU NASIL SORGULANIR?

GSS prim borcu, e-Devlet üzerinden "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" hizmetiyle sorgulanabiliyor. 2026 yılında aylık GSS primi 1.981,80 TL olarak uygulanıyor. Hane içindeki kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında kalan vatandaşların primleri ise devlet tarafından ödeniyor.