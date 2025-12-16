Griezmann Galatasaray'a mı geliyor?

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son günlerde gündeme gelen söylentiler ise "Griezmann Galatasaray forması giyer mi?" sorusunu beraberinde getiriyor.

GRİEZMANN GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Gazeteci Burhan Can Terzi, Sportcell YouTube kanalında Galatasaray'ın transfer gündemine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Terzi, yıldız futbolcu Antoine Griezmann hakkında yaptığı araştırmada olumsuz bir geri dönüş almadığını belirterek, Fransız oyuncunun sarı-kırmızılıların radarında yer aldığını ifade etti.

GazeteciHaluk Yürekli ise Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği özel bir isim olduğuna dikkat çekti. Yürekli'nin aktardığı bilgilere göre, sarı-kırmızılılar yaklaşık üç yıldır Antoine Griezmann'ı gündeminde tutuyor. Tecrübeli oyuncunun transfere sıcak bakması halinde Galatasaray yönetiminin süreci resmen başlatacağı ifade ediliyor. Ayrıca Griezmann'ın, teknik direktör Okan Buruk'un oyun anlayışına çok uygun bir futbolcu olduğu ve Buruk tarafından beğenildiği vurgulanıyor.