Gözleri Karadeniz setindeki olay nedir? Kerem Arslanoğlu ne dedi?

Gözleri Karadeniz dizisinin final çekimlerinin ardından çıkan alkollü kavga sırasında, set karavan şoförü Ahmet Emin Yavuk, husumetli kişiler arasındaki tartışmayı ayırmaya çalışırken ağır şekilde darp edildiği iddia edildi. Peki, Gözleri Karadeniz setindeki olay nedir? Kerem Arslanoğlu ne dedi? Detaylar haberimizde!

Gözleri Karadeniz dizisinin setinde yaşanan trajik olay, dizi ve sinema sektörünü derinden sarstı. Dizinin final çekimlerinin ardından çıkan kavga sonucu, set karavan şoförü Ahmet Emin Yavuk ağır şekilde darp edilerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki, Gözleri Karadeniz setindeki olay nedir? Kerem Arslanoğlu ne dedi? Detaylar...

GÖZLERİ KARADENİZ SETİNDE OLAY NEDİR?

Gözleri Karadeniz dizisinin setinde yaşanan olay, final çekimlerinin ardından meydana geldi. Alkollü bir tartışmanın büyümesi sonucu, husumetli karavan şoförlerini ayırmaya çalışan Ahmet Emin Yavuk feci şekilde darp edildiği iddia edildi. Kavga sırasında Yavuk, olay yerindeki yapım koordinatörünü arayarak müdahale edilmesini istemişti.

Başına aldığı darbeler sonucunda kafatası kırılan Yavuk, hastaneye kaldırıldı ve yaklaşık bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen 25 Aralık akşamı hayatını kaybetti.

KEREM ARSLANOĞLU NE DEDİ?

Oyuncu Kerem Arslanoğlu, yaşanan olayın ardından sosyal medya üzerinden gözyaşları içinde bir video paylaşarak durumu anlattı. Arslanoğlu, Ahmet Emin Yavuk'un kavga sırasında yapım koordinatörünü aradığını ve yardım istediğini aktardı.

Kerem Arslanoğlu'nun açıklamalarına göre, olayın "basit bir kavga" olarak geçiştirilemeyeceğini vurguladı ve şunları talep etti:

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması

Sorumluların ortaya çıkarılması

Yapım ekibinden detaylı bir açıklama yapılması

Henüz yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmezken, Arslanoğlu'nun çağrısı sektörde geniş yankı uyandırdı.

Dilara Yıldız
