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Göz renginin dünya nüfusu üzerindeki dağılımına göre çoktan aza doğru hangi sıralama doğrudur?

Göz renginin dünya nüfusu üzerindeki dağılımına göre çoktan aza doğru hangi sıralama doğrudur?
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Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin ilgisini üzerine çekiyor. Eğlenceli sunumu ve düşündüren içerikleriyle öne çıkan program, yayın sonrası en çok konuşulan konular arasında yer almayı sürdürüyor. Göz renginin dünya nüfusu üzerindeki dağılımına göre çoktan aza doğru hangi sıralama doğrudur?

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde sorulan dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yayın sonrası merak edilen sorular, sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Göz renginin dünya nüfusu üzerindeki dağılımına göre çoktan aza doğru hangi sıralama doğrudur?

GÖZ RENGİNİN DÜNYA NÜFUSU ÜZERİNDEKİ DAĞILIMINA GÖRE ÇOKTAN AZA DOĞRU HANGİ SIRALAMA DOĞRUDUR?

Cevap :

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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