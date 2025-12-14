Google'a 67 yazınca neden ekran sallanıyor, Do a barrel roll yazınca neden ekran dönüyor?

Dünyanın en popüler arama motoru Google'da bazı kelime ve rakamlar yazıldığında alışılmışın dışında görsel efektler ortaya çıkabiliyor. Özellikle "67" ya da "Do a barrel roll" sorgularında, arama sonuçları sayfasının sallanması veya 360 derece dönmesi pek çok kişiyi şaşırttı. Arama ekranının kısa süreliğine deprem oluyormuş gibi hareket etmesi, sosyal medyada hızla yayılarak viral bir akıma dönüştü. Peki Google'a 67 yazıldığında ekran neden sallanıyor, "Do a barrel roll" yazıldığında neden dönüyor?

GOOGLE'A 67 YAZINCA EKRAN NEDEN HAREKET EDİYOR?

Google'da son günlerde dikkat çeken bu ilginç durumun arkasındaki detaylar kısa sürede netleşti. Kullanıcılar arama motoruna yalnızca "67" ya da "Do a barrel roll" gibi özel ifadeler yazdığında, arama sonuçları sayfasında alışılmadık bir hareketlenme yaşanıyor. Sayfa, kısa süreliğine sallanıyor ya da kendi etrafında dönerek görsel bir efekt sunuyor.

Bu dikkat çekici özellik, özellikle sosyal medyada hızla yayılan "6-7 (Six Seven)" akımına yapılan bir gönderme olarak öne çıkıyor. Akım, rapçi Skrilla'nın "Doot Doot (6 7)" adlı parçası eşliğinde yapılan ve ellerin ritmik biçimde yukarı-aşağı hareket ettirildiği dansla popüler hale geldi. Google'daki sallanma animasyonu da bu dansın el hareketlerini andıracak şekilde tasarlandı. Sayfanın ritmik biçimde zıplaması, kullanıcıların karşısına eğlenceli bir sürpriz olarak çıkıyor.

DO A BARREL ROLL NEDEN EKRANI DÖNDÜRÜYOR?

Ekran hareketinin arkasındaki bir diğer detay ise oyun dünyasına uzanıyor. "Do a barrel roll" ifadesi, video oyunları tarihinin en bilinen yapımlarından biri olan Star Fox 64'te geçen ikonik bir komut olarak biliniyor. Oyunda karaktere bu talimat verildiğinde, kullanılan uçak düşman ateşinden kaçmak için kendi etrafında tam tur atıyor.

Google da bu kült repliği arama motoruna taşıyarak, kullanıcı bu ifadeyi yazdığında tüm sayfayı 360 derece döndüren bir animasyon ekledi. Böylece oyun kültürüne nostaljik bir selam gönderilmiş oldu.

YAPAY ZEKA UYGULAMALARI NE DİYOR?

Bu ilginç efektler, yapay zeka uygulamalarının da dikkatinden kaçmadı.

CHATGPT: "EĞLENCE AMAÇLI GÖRSEL BİR ŞAKA"

ChatGPT'ye göre Google'da "67" aratıldığında görülen sallanma, internet memlerinden ilham alan zararsız bir görsel efekt. Bu durumun cihaz ya da ekranla ilgili bir sorun olmadığını belirten yapay zeka, bunun Google tarafından bilinçli olarak eklenen eğlenceli bir sürpriz olduğunu vurguluyor. Sadece "67" aramasında ortaya çıkan bu hareketin teknik bir arızayla ilgisi bulunmuyor.

GROK: "VİRAL 6-7 AKIMINA AÇIK BİR GÖNDERME"

Grok ise ekranın sallanmasını, 2025 yılında viral olan "6-7" trendine bağlıyor. Skrilla'nın şarkısı ve dans sırasında yapılan el hareketlerinin bu animasyona ilham verdiğini belirten Grok, Google'ın bu akımı doğrudan görsel bir efektle arama motoruna taşıdığını ifade ediyor.

GEMINI: "GOOGLE'IN GİZLİ SÜRPRİZLERİNDEN BİRİ"

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini ise bu durumu, Google'ın kullanıcı deneyimini renklendirmek için hazırladığı gizli özelliklerden (Easter egg) biri olarak açıklıyor. Gemini'ye göre bu tür efektler, belirli kelime veya rakamlarla tetikleniyor ve tamamen eğlence amacı taşıyor. Kullanıcıların dikkatini çekmek ve arama deneyimini sıradanlıktan çıkarmak hedefleniyor.