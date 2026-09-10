Gönül Dağı Asuman diziden ayrıldı mı, yeni sezonda Asuman yok mu, neden yok?

Gönül Dağı’nın yeni sezonu öncesinde Asuman karakteriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden Asuman’ı canlandıran Hazal Çağlar’ın yeni sezonda kadroda yer almayacağı açıklanırken, izleyiciler “Asuman neden yok, Gönül Dağı’ndan neden ayrıldı?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

GÖNÜL DAĞI ASUMAN DİZİDEN AYRILDI MI? HAZAL ÇAĞLAR’DAN DUYGUSAL VEDA

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken kadroda dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Dizide Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar’ın yeni sezonda yer almayacağı kesinleşti. Peki, Gönül Dağı Asuman diziden ayrıldı mı, yeni sezonda Asuman neden yok? İşte Hazal Çağlar’ın ayrılık kararına ilişkin yaptığı dikkat çeken paylaşım...

HAZAL ÇAĞLAR GÖNÜL DAĞI’NA VEDA ETTİ

2020 yılında başlayan ve Anadolu’nun samimi hikâyelerini ekranlara taşıyan Gönül Dağı, yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosunda önemli bir ayrılıkla gündeme geldi. Dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gönül Dağı macerasını noktaladığını duyurdu.

Çağlar, paylaşımında Asuman karakterini tam 6 yıl boyunca canlandırdığını belirterek, bu süreçte hem karakterin hem de kendisinin büyük bir değişim yaşadığını ifade etti.

ASUMAN NEDEN GÖNÜL DAĞI’NDAN AYRILDI?

Hazal Çağlar’ın paylaşımında ayrılığın özel bir nedenine ilişkin detay verilmedi. Oyuncu, mesajında daha çok Gönül Dağı setinde geçirdiği yıllara, çalışma arkadaşlarına ve Asuman karakterini seven izleyicilere teşekkür etti.

Çağlar’ın veda mesajı, Asuman karakterinin hikâyesinin yeni sezonda devam etmeyeceğini ortaya koydu. Böylece izleyicilerin merak ettiği “Gönül Dağı Asuman yeni sezonda yok mu?” sorusu da yanıt bulmuş oldu.

HAZAL ÇAĞLAR’DAN ASUMAN’A DUYGUSAL VEDA

Ünlü oyuncu, Asuman karakterine ve dizide geçirdiği yıllara duygusal sözlerle veda etti. Hazal Çağlar, Asuman’la birlikte büyüdüğünü ve karakterin kendisine çok şey kattığını dile getirdi.

Oyuncu ayrıca dizinin yönetmenleri, senaristi, oyuncu arkadaşları ve kamera arkasında görev yapan ekibe teşekkür ederek Gönül Dağı ailesiyle yollarını ayırdığını duyurdu.

RAMAZAN VE ASUMAN HİKÂYESİ SONA ERDİ

Gönül Dağı'nda Asuman karakterinin hikâyesi, Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan karakteriyle olan ilişkisi üzerinden izleyicilerin büyük ilgisini çekmişti. Ancak Cihat Süvarioğlu da geçtiğimiz sezonun başında diziden ayrılmış ve Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna katılmıştı.

Hazal Çağlar’ın da ayrılmasıyla birlikte Ramazan ve Asuman hikâyesinin Gönül Dağı ekranındaki dönemi tamamen sona ermiş oldu.

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZONDA ASUMAN YOK

Hazal Çağlar’ın veda paylaşımının ardından Gönül Dağı’nın yeni sezonunda Asuman karakterinin yer almayacağı netleşti. Sevilen oyuncunun ayrılığı, dizinin takipçileri arasında büyük yankı uyandırırken, yeni sezonda hikâyenin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.