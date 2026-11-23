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Gol krallığı, bir futbol liginde sezon boyunca en çok gol atan oyuncuya verilen unvan. Trendyol Süper Lig'de sayım yalnız lig maçlarındaki gollerle yapılıyor; Türkiye Kupası ya da Avrupa kupalarında atılan goller bu listeye girmiyor. Sezonu aynı gol sayısıyla bitiren oyuncular unvanı paylaşıyor. Son örnek 2025-2026 sezonu: Paul Onuachu ve Eldor Shomurodov 22'şer golle ortak gol kralı oldu.

GOL KRALLIĞI NEDİR?

Gol krallığı, ligin en golcü oyuncusunu gösteren bireysel bir sıralama. Takımın puan durumuyla ilgisi yok; küme düşen bir takımın oyuncusu da gol kralı olabilir. Süper Lig'in resmî gol krallığı listesini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kendi sitesinde yayımlıyor. Listede oyuncunun adı, kulübü ve attığı gol sayısı yazıyor.

GOL KRALLIĞI NASIL HESAPLANIR?

Oyuncunun sezon boyunca lig maçlarında attığı goller toplanır, en çok golü olan zirvede yer alır. TFF'nin listesinde maç sayısı ya da sahada kalınan dakika bilgisi bulunmuyor. Aynı sayıda golü olan oyuncular aynı gol sayısıyla alt alta sıralanıyor.

GOL KRALLIĞI EŞİT OLURSA NE OLUR?

Süper Lig'de sezonu aynı gol sayısıyla bitiren oyuncular gol krallığını paylaşıyor. Geçen sezon böyle oldu: 2025-2026 sezonunun son haftası oynandığında Paul Onuachu ile Eldor Shomurodov'un 22'şer golü vardı ve ikisi de sezonun gol kralı olarak listenin başında yer aldı.

SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞINDA KİM ÖNDE?

Zirvede Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic var. Vlahovic, Beşiktaş'ın 22 Kasım 2026'da Konyaspor'u deplasmanda 4-2 yendiği maçta 10. ve 34. dakikalarda iki gol attı; 50. dakikada filelere gönderdiği top ise ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Bu iki golle ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı.

Amedspor'dan Gift Orban 10 golle ikinci sırada. Trabzonspor'dan Mohamed Salah ve Galatasaray'dan Victor Osimhen'in 9'ar golü var. İstanbul Başakşehir'den Eldor Shomurodov 8 golde. Fenerbahçe'den Mason Greenwood ile Vedat Muriqi ve Göztepe'den Juan 7'şer golle listede.