Gökşen Fitik kimdir, Gökşen Fitik kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, hangi takımlarda oynadı?

Gökşen Fitik, son dönemde performansıyla spor dünyasında gündeme gelen isimlerden. Bu genç sporcunun yaşı, memleketi ve oynadığı takımlar gibi merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor. Gökşen Fitik evli mi, bekar mı ve basketbol kariyerinde hangi kulüplerde forma giydi? Tüm bilgilerle birlikte detaylı inceleme için okumaya devam edin.

GÖKŞEN FİTİK KİMDİR?

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı kadrosunda da yer alan genç oyun kurucu Gökşen Fitik ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, genç yeteneğin hem saha içi performansı hem de milli tecrübesiyle takımın önemli bir parçası olmasını hedefliyor.

OYNADIĞI TAKIMLAR VE KARIYERİ

2001 doğumlu Gökşen Fitik, kariyerinde Botaş, ÇBK Mersin ve son olarak OGM Ormanspor formalarını giydi. Genç oyun kurucu, farklı kulüplerde kazandığı tecrübelerle saha görüşünü ve oyun zekasını geliştirdi.

GEÇEN SEZONUN EN İYİ YERLİ OYUNCUSU

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 12.5 sayı, 4.5 ribaunt ve 5.5 asist ortalamalarıyla tamamlayan Gökşen Fitik, sezonun en dikkat çeken yerli oyuncularından biri olarak öne çıktı. Bu performans, onun Galatasaray'da oynayacak gelecekteki etkili rolünü de şimdiden işaret ediyor.