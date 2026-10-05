Göksel Ersoy öldü mü, neden öldü, Göksel Ersoy kimdir, hangi filmlerde oynadı?

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Yeşilçam'ın en popüler jönlerinden Göksel Arsoy'un ölümünün ardından usta sanatçının hayatı ve kariyeri yeniden gündeme geldi. 15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Arsoy, 1957 yılında "Kara Günlerim" filmiyle sinemaya adım attı ve kariyeri boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Belgin Doruk ile yakaladığı ekran uyumuyla dikkat çeken sanatçı, "Kezban", "Samanyolu", "Şafak Bekçileri" ve "Altın Çocuk" serisi gibi unutulmaz yapımlarla Türk sinemasında silinmez izler bıraktı.

YEŞİLÇAM'IN ALTIN ÇOCUĞU SON YOLCULUĞUNA HAZIRLANIYOR

Türk sinemasının en sevilen jönlerinden biri olan ve "Altın Çocuk" lakabıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam'ın altın çağına damga vuran sanatçının vefatı, sinema camiasında ve geniş hayran kitlesinde büyük üzüntüye yol açtı. Arsoy'un ölüm haberi kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşti.

"CANIM BABAMI KAYBETTİK"

Usta sanatçının vefatını kızı Aşkım Arsoy, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Babasının ölümünden duyduğu derin acıyı dile getiren Aşkım Arsoy, paylaşımında "Canım babamı kaybettik. Çok üzgünüz" sözlerine yer verdi. Paylaşımın ardından çok sayıda sanatçı ve sevenleri, aileye başsağlığı mesajları iletti.

BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Göksel Arsoy için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Ersoy, mesajında sanatçıyı Yeşilçam'ın zarafeti ve unutulmaz rolleriyle nesillerin gönlünde yer edinen isimlerinden biri olarak andı. "Şafak Bekçileri"nden "Altın Çocuk" serisine uzanan eserleriyle Türk sinemasına değerli katkılar sunduğunu vurgulayan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçıyı her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacaklarını belirterek ailesine ve sinema camiasına başsağlığı diledi.

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Göksel Arsoy, 15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya geldi. Babası pilot Remzi Arsoy, amcası ise Türk müziğinin önemli bestekârlarından Yesari Asım Arsoy'du. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğrenim gördüğü yıllarda Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başlayan Arsoy'un hayatı, sinemayla tanışmasıyla tamamen değişti.

KARA GÜNLERİM İLE BAŞLAYAN SİNEMA SERÜVENİ

Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle oyunculuğa adım atan Arsoy, ilk kez 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" filminde kamera karşısına geçti. Ardından 1958'de "Kelepçe", 1959'da ise "Samanyolu" filminde rol aldı. Özellikle "Samanyolu" ile geniş kitlelerin beğenisini kazanan sanatçı, Yeşilçam'ın en çok aranan jönleri arasına girdi.

BELGİN DORUK İLE UNUTULMAZ İKİLİ

Göksel Arsoy, kariyeri boyunca pek çok filmde Belgin Doruk ile başrolü paylaştı. İkilinin beyaz perdedeki uyumu, dönemin sinema seyircisi tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve Yeşilçam'ın en sevilen çiftlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

"ALTIN ÇOCUK" LAKABINI KİM VERDİ?

Sanatçıyla özdeşleşen "Altın Çocuk" lakabı, usta yönetmen Halit Refiğ tarafından verildi. Bu lakap, daha sonra Arsoy'un başrolünü üstlendiği "Altın Çocuk" serisiyle birlikte Türk sinema tarihine geçti.

GÖKSEL ARSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Uzun soluklu kariyerinde 200'ü aşkın filmde rol alan Göksel Arsoy'un öne çıkan yapımları arasında "Kara Günlerim", "Kelepçe", "Samanyolu", "Kezban", "Şafak Bekçileri", "Altın Çocuk", "Altın Çocuk Beyrut'ta", "Son Kurban" ve "Altın Avcıları" gibi filmler bulunuyor. Sanatçı, Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne, 2024 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Arsoy, 2017 yılında hayatını anlattığı "Altın Çocuk" adlı otobiyografisini de okurlarla buluşturdu.

GÖKSEL ARSOY EVLİ MİYDİ?

Göksel Arsoy, 1961 yılında Soley Arsoy ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu dünyaya geldi.