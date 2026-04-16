Gökhan Türkmen kimdir? Gökhan Türkmen kaç yaşında, nereli?

Müzik dünyasında güçlü yorumları ve duygusal şarkılarıyla öne çıkan Gökhan Türkmen, son yılların en çok dinlenen sanatçılarından biri olarak dikkat çekiyor. İnternette yayılan ilk performanslarıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, kısa sürede profesyonel müzik kariyerine adım atarak büyük bir çıkış yakaladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÖKHAN TÜRKMEN KİMDİR?

Gökhan Türkmen, Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve yapımcıdır. Müzik kariyerine 2000’li yılların başında sahne performansları ve internet üzerinden paylaştığı çalışmalarla adım atmıştır. Özellikle “Büyük İnsan” adlı şarkısının YouTube’da geniş kitlelere ulaşmasıyla dikkat çekmiş ve kısa sürede profesyonel müzik dünyasında yer edinmiştir. 2007 yılında İrem Records ile anlaşarak ilk albüm çalışmalarına başlamış, 2008’de yayımladığı “Büyük İnsan” albümüyle büyük çıkış yakalamıştır. Kariyeri boyunca pop ve soft rock ağırlıklı eserler üretmiş, Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Aynı zamanda GTR Müzik adlı kendi müzik şirketini kurarak prodüksiyon alanında da aktif rol üstlenmiştir.

GÖKHAN TÜRKMEN KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Türkmen, 1 Eylül 1983 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

GÖKHAN TÜRKMEN NERELİ?

Gökhan Türkmen İstanbul doğumludur. Aslen Rize kökenli olduğu bilinmektedir.

GÖKHAN TÜRKMEN’İN KARİYERİ

Gökhan Türkmen’in müzik kariyeri 2000’li yılların başında başlamış, amatör kayıtlarının internette ilgi görmesiyle profesyonel sürece geçiş yapmıştır. 2007 yılında ilk albüm çalışmaları için stüdyoya girerek 2008’de “Büyük İnsan” albümünü yayımlamış ve bu albümle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Ardından “Biraz Ayrılık”, “Ara”, “En Baştan”, “Sessiz” ve “Romantik” gibi albümlerle müzik kariyerini sürdürmüş, çok sayıda single ve EP çalışmasına imza atmıştır. Kariyeri boyunca televizyon projelerinde yer almış, farklı sanatçılarla iş birlikleri yapmış ve kendi müzik şirketi GTR Müzik’i kurarak üretim sürecinde de aktif rol almıştır.