Gökhan Payal kimdir, gözaltına mı alındı? Gökhan Payal neden gözaltına alındı?
Türk futbolunda yankı uyandıran yasa dışı bahis soruşturması, birçok futbolcunun adının gündeme gelmesine neden oldu. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan Gökhan Payal da kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri hâline geldi. Peki, Gökhan Payal kimdir, gözaltına mı alındı? Gökhan Payal neden gözaltına alındı?
Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis operasyonunda ortaya çıkan isimler, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gözaltı listesinde yer aldığı belirtilen futbolculardan biri olan Gökhan Payal, kısa sürede merak konusu oldu. "Gökhan Payal kimdir, gözaltına alındı mı, neden soruşturma kapsamında?" soruları yanıt ararken, gözler savcılıktan gelecek resmî açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
GÖKHAN PAYAL KİMDİR?
Gökhan Payal, 2 Mart 1992 tarihinde Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Türk vatandaşı olan Payal, profesyonel futbol kariyerini sürdürmektedir. Lisans numarası 1016495 olan futbolcu, soruşturma sürecinin başladığı dönem itibarıyla Merkür Jet Erbaaspor kadrosunda yer almakta olup, kulübüyle olan sözleşmesi 1 Ağustos 2025 – 30 Haziran 2026 tarihlerini kapsamaktadır.
GÖKHAN PAYAL GÖZALTINA MI ALINDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Yasa Dışı Bahis Soruşturması" kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 29 şüpheli arasında Gökhan Payal'ın da bulunduğu açıklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda isimle birlikte gözaltına alındı.
GÖKHAN PAYAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Savcılığın resmi açıklamasına göre; Gökhan Payal, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik şekilde bahis oynadığı iddiasıyla soruşturma kapsamına alındı. Açıklamada, bazı futbolcuların kendi takımlarının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı tespitinin yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda Payal'ın da yer aldığı 14 futbolcu hakkında işlem başlatıldı.
BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerden bazıları şunlardır:
- Bahattin Berke Demircan
- Doğukan Çınar
- Ergün Nazlı
- Eyüp Can Temiz
- Furkan Demir
- Gökhan Payal
- Hamit Bayraktar
- Hüseyin Aybars Tüfekçi
- İbrahim Yılmaz
- İlke Tankul
- Erden Timur (Galatasaray eski yöneticisi)
- Fatih Kulaksız
- Mirza Şerifoğlu
- Burcu Kurt
Toplamda 14'ü futbolcu olmak üzere 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 24'ünün gözaltına alındığı açıklandı.