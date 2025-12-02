Haberler

Gökhan gönül neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler?

Gökhan gönül neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler?
Güncelleme:
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül, Borsa İstanbul pay piyasasında bazı hisselerde meydana gelen olağandışı fiyat hareketleri iddiaları kapsamında gözaltına alındı. Peki, Gökhan Gönül gözaltına mı alındı? Gökhan gönül neden gözaltına alındı? Gökhan gönül hakkındaki suçlamalar neler?

Borsa İstanbul'da yaşanan son gelişmeler, yatırımcıların ve spor camiasının ilgisini çeken önemli bir olayı gündeme taşıdı. Eski milli futbolcu Gökhan Gönül, borsa spekülasyon iddiaları kapsamında gözaltına alındı. Peki, Gökhan gönül neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler? Detaylar haberimizde!

GÖKHAN GÖNÜL GÖZALTINA MI ALDINI?

Gökhan Gönül'ün 2 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alınması, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında bazı hisselerde tespit edilen olağandışı ve yapay fiyat hareketleri iddiaları çerçevesinde başlatılan geniş kapsamlı soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleşti.

GÖKHAN GÖNÜL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, işlem gören hisse senetlerinde fiyat ve işlem hacminde "hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar" yaşandığını ve bu dalgalanmaların küçük yatırımcıları zarara uğrattığını tespit etti. Bu kapsamda, aralarında Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖKHAN GÖNÜL HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturma dosyasında yöneltilen iddialar şu şekilde özetlenebilir:

Borsa İstanbul pay piyasasında bazı hisselerde spekülasyon yapıldığı ve yapay fiyat/hacim manipülasyonu ile hisse fiyatlarının suni olarak yükseltilip yatırımcıların zarara uğratıldığı öne sürülüyor.

Bu işlemlerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçları kapsamında olduğu belirtiliyor.

Soruşturmanın odağındaki hisselerden biri Avrupa Yatırım Holding A.Ş.; bu şirketin hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı tespit edilmiş durumda.

Özetle, Gökhan Gönül'ün BİST piyasasında usulsüz hisse işlemlerine karışmış olabileceği iddia ediliyor. Bu iddialar henüz soruşturma aşamasında ve yargılama sonucu kesinleşmiş değil.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
500
