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Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy'un hayatı, eğitimi, oyunculuk kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor. Tam adı Remzi Gökhan Arsoy olan Arsoy, sinema oyuncusu Göksel Arsoy'un oğlu olarak dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 1997 yılında başlayan Arsoy, farklı televizyon dizileri ve TV filmlerinde rol aldı. Peki, Gökhan Arsoy kimdir, ne iş yapıyor? Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

GÖKSEL ARSOY'UN OĞLU GÖKHAN ARSOY KİMDİR?

Gökhan Arsoy, 17 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Remzi Gökhan Arsoy'dur. Annesi Soley hanım, babası ise Türk sinemasının tanınan oyuncularından Göksel Arsoy'dur. Ünlü bestekâr Yesari Asım Arsoy, Gökhan Arsoy'un babasının amcasıdır.

Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamlayan Arsoy, daha sonra İngiltere'de işletme eğitimi aldı. Oyunculuk öncesinde uzun yıllar borsa, reklam ve sigorta alanlarında çalıştı.

1997 yılında Ebru Gündeş ile başrolünü paylaştığı "Deli Divane" dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Sonraki yıllarda farklı yapımlarda çeşitli karakterleri canlandırdı.

GÖKHAN ARSOY NE İŞ YAPIYOR?

Gökhan Arsoy, oyunculuk kariyerinin yanı sıra geçmişte borsa, reklam ve sigorta alanlarında da çalıştı. Oyunculuk hayatı 1997 yılında "Deli Divane" dizisiyle başladı.

1998 yılında "Kırık Hayatlar" dizisinde Kenan karakterini canlandıran Arsoy, 2005 yılında "Sevda Tepesi" dizisinde Cesur karakteriyle rol aldı. Kariyeri boyunca televizyon dizileri ve TV filmlerinde farklı karakterleri canlandırdı.

Arsoy'un yer aldığı yapımlar arasında "Deli Divane", "Kırık Hayatlar", "Fanatik", "Şara", "Kerem", "Aşk Hırsızı", "Nefes Nefese", "Kırık Kalpler", "Yaz Gülü", "Dudaktan Kalbe" ve "Sevda Tepesi" bulunuyor.

GÖKHAN ARSOY DİZİ VE FİLMLERİ

2005 - Sevda Tepesi (Cesur)

2005 - Hepimiz Kardeşiz (TV Filmi)

2005 - Akşemsettin (Doktor) (TV Filmi)

2004 - Dudaktan Kalbe (Bestekar Kenan) (TV Filmi)

2002 - Yaz Gülü (Sinan) (TV Dizisi)

2001 - Şöhret Sandalı (Murat) (TV Filmi)

2000 - Nefes Nefese (Turgut) (TV Filmi)

2000 - Kırık Kalpler (TV Filmi)

2000 - Aşk Hırsızı (Gökhan) (TV Dizisi)

1999 - Şara (Yunus) (TV Filmi)

1999 - Kerem (Kerem) (TV Filmi)

1999 - Fanatik (Kaan) (TV Dizisi)

1998 - Kırık Hayatlar (Kenan) (TV Dizisi)

1997 - Deli Divane (Selim) (TV Dizisi)

GÖKHAN ARSOY KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Arsoy, 17 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

GÖKHAN ARSOY NERELİ?

Gökhan Arsoy, İstanbul'da dünyaya geldi. Doğum yeri İstanbul'dur.

GÖKHAN ARSOY EŞİ KİM?

Gökhan Arsoy, 2 Ocak 2010 tarihinde diyetisyen Taylan Kümeli ile New York Başkonsolosluğu'nda evlendi. Arsoy'un evlilik sayısı ve çocuklarına ilişkin kamuoyuna yansıyan detaylı bir bilgi bulunmuyor. Bilinen evliliği, Taylan Kümeli ile yaptığı evliliktir.