Haberler

Gökhan Arsoy kimdir, ne iş yapıyor? Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökhan Arsoy kimdir, ne iş yapıyor? Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy kaç yaşında, nereli, eşi kim?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göksel Arsoy'un hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Gökhan Arsoy da merak edilen isimler arasında yer aldı. Oyunculuk kariyeriyle tanınan Gökhan Arsoy'un hayatı, eğitimi, yer aldığı yapımlar ve özel yaşamına ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Gökhan Arsoy kimdir, ne iş yapıyor? Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy'un hayatı, eğitimi, oyunculuk kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor. Tam adı Remzi Gökhan Arsoy olan Arsoy, sinema oyuncusu Göksel Arsoy'un oğlu olarak dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 1997 yılında başlayan Arsoy, farklı televizyon dizileri ve TV filmlerinde rol aldı. Peki, Gökhan Arsoy kimdir, ne iş yapıyor? Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

GÖKSEL ARSOY'UN OĞLU GÖKHAN ARSOY KİMDİR?

Gökhan Arsoy, 17 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Remzi Gökhan Arsoy'dur. Annesi Soley hanım, babası ise Türk sinemasının tanınan oyuncularından Göksel Arsoy'dur. Ünlü bestekâr Yesari Asım Arsoy, Gökhan Arsoy'un babasının amcasıdır.

Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamlayan Arsoy, daha sonra İngiltere'de işletme eğitimi aldı. Oyunculuk öncesinde uzun yıllar borsa, reklam ve sigorta alanlarında çalıştı.

1997 yılında Ebru Gündeş ile başrolünü paylaştığı "Deli Divane" dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Sonraki yıllarda farklı yapımlarda çeşitli karakterleri canlandırdı.

GÖKHAN ARSOY NE İŞ YAPIYOR?

Gökhan Arsoy, oyunculuk kariyerinin yanı sıra geçmişte borsa, reklam ve sigorta alanlarında da çalıştı. Oyunculuk hayatı 1997 yılında "Deli Divane" dizisiyle başladı.

1998 yılında "Kırık Hayatlar" dizisinde Kenan karakterini canlandıran Arsoy, 2005 yılında "Sevda Tepesi" dizisinde Cesur karakteriyle rol aldı. Kariyeri boyunca televizyon dizileri ve TV filmlerinde farklı karakterleri canlandırdı.

Arsoy'un yer aldığı yapımlar arasında "Deli Divane", "Kırık Hayatlar", "Fanatik", "Şara", "Kerem", "Aşk Hırsızı", "Nefes Nefese", "Kırık Kalpler", "Yaz Gülü", "Dudaktan Kalbe" ve "Sevda Tepesi" bulunuyor.

GÖKHAN ARSOY DİZİ VE FİLMLERİ

2005 - Sevda Tepesi (Cesur)

2005 - Hepimiz Kardeşiz (TV Filmi)

2005 - Akşemsettin (Doktor) (TV Filmi)

2004 - Dudaktan Kalbe (Bestekar Kenan) (TV Filmi)

2002 - Yaz Gülü (Sinan) (TV Dizisi)

2001 - Şöhret Sandalı (Murat) (TV Filmi)

2000 - Nefes Nefese (Turgut) (TV Filmi)

2000 - Kırık Kalpler (TV Filmi)

2000 - Aşk Hırsızı (Gökhan) (TV Dizisi)

1999 - Şara (Yunus) (TV Filmi)

1999 - Kerem (Kerem) (TV Filmi)

1999 - Fanatik (Kaan) (TV Dizisi)

1998 - Kırık Hayatlar (Kenan) (TV Dizisi)

1997 - Deli Divane (Selim) (TV Dizisi)

GÖKHAN ARSOY KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Arsoy, 17 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

GÖKHAN ARSOY NERELİ?

Gökhan Arsoy, İstanbul'da dünyaya geldi. Doğum yeri İstanbul'dur.

GÖKHAN ARSOY EŞİ KİM?

Gökhan Arsoy, 2 Ocak 2010 tarihinde diyetisyen Taylan Kümeli ile New York Başkonsolosluğu'nda evlendi. Arsoy'un evlilik sayısı ve çocuklarına ilişkin kamuoyuna yansıyan detaylı bir bilgi bulunmuyor. Bilinen evliliği, Taylan Kümeli ile yaptığı evliliktir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı

Eski sevgiliye destek geldi, Biran Damla Yılmaz affetmedi!

Aracı olanlar e-Devlet'e akın edecek! Yeni uygulama başladı

e-Devlet'e bomba bir hizmet daha geldi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Takibe alıp sorgusuz sualsiz vurdular
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı

Fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti

Kim olduğu ayrı, yanına gittiği isim ayrı olay!

Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar

Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay! Tepkiler çığ gibi
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu

Ülkenin başkentinden film gibi görüntüler! Böyle vurdular