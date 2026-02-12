Haberler

Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gökdelen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gökdelen konusu, özeti ve Gökdelen oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gökdelen filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Gökdelen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gökdelen filmini izleyecek olanların merak ettiği Gökdelen konusu nedir, Gökdelen oyuncuları kimler ve Gökdelen özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Skyscraper filmi, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideri olan Will Sawyer'ın nefes kesen mücadelesini anlatıyor. Artık gökdelenlerin güvenlik danışmanı olarak çalışan Will, Çin'deki görevinde dünyanın en yüksek ve en güvenli binasında büyük bir felaketle karşılaşır.

Devasa yapı alevler içinde kalırken tüm suç onun üzerine yıkılır. Bir anda hem suçlu hem de hedef haline gelen Will, adını temize çıkarmak ve binada mahsur kalan ailesini kurtarmak için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişir.

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gökdelen, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideri olan Will Sawyer'ın hikayesini anlatıyor. Şimdi gökdelenlerin güvenliğini değerlendiren Will, Çin'deki bir görevde dünyanın en uzun ve en güvenli binasında çıkan yangınla suçlanır.

Artık aranan bir adam olan Will, bu felaketin arkasındaki suçluları bulup adını temize çıkarmalı ve alevler içinde kalan binada mahsur kalan ailesini kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişmelidir.

GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi : 11 Temmuz 2018 (Fransa)

Skyscraper, Rawson Marshall Thurber 'in hem yazıp hem yönettiği 2018 yapımı aksiyon filmidir. Filmde, eski bir FBI ajanı olan Will Sawyer, teröristler müteahhitten şantaj yapmak amacıyla binayı ateşe verdikten sonra, ailesini yeni inşa edilen ve dünyanın en yüksek gökdeleni olan Hong Kong gökdeleninden kurtarmak zorundadır.

Çekimler Ağustos 2017'de Vancouver, Kanada'da, British Columbia'ya bağlı Vancouver'da başladı. Hong Kong Kültür Merkezi'nde ek fotoğraflar ve dış mekanlar çekildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün

4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi

Pezeşkiyan'dan olay sözler! Kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım
Rusya'dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp'a erişim engeli getirildi

100 milyon kişiyi etkileyen yasak! O uygulamanın fişini çekti