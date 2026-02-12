Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gökdelen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gökdelen filmini izleyecek olanların merak ettiği Gökdelen konusu nedir, Gökdelen oyuncuları kimler ve Gökdelen özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Skyscraper filmi, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideri olan Will Sawyer'ın nefes kesen mücadelesini anlatıyor. Artık gökdelenlerin güvenlik danışmanı olarak çalışan Will, Çin'deki görevinde dünyanın en yüksek ve en güvenli binasında büyük bir felaketle karşılaşır.

Devasa yapı alevler içinde kalırken tüm suç onun üzerine yıkılır. Bir anda hem suçlu hem de hedef haline gelen Will, adını temize çıkarmak ve binada mahsur kalan ailesini kurtarmak için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişir.

GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi : 11 Temmuz 2018 (Fransa)

Skyscraper, Rawson Marshall Thurber 'in hem yazıp hem yönettiği 2018 yapımı aksiyon filmidir. Filmde, eski bir FBI ajanı olan Will Sawyer, teröristler müteahhitten şantaj yapmak amacıyla binayı ateşe verdikten sonra, ailesini yeni inşa edilen ve dünyanın en yüksek gökdeleni olan Hong Kong gökdeleninden kurtarmak zorundadır.

Çekimler Ağustos 2017'de Vancouver, Kanada'da, British Columbia'ya bağlı Vancouver'da başladı. Hong Kong Kültür Merkezi'nde ek fotoğraflar ve dış mekanlar çekildi.