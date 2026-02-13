Gizem Avcı kimdir, Gizem Avcı kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, Instagram hesabı ne (OnlyFans)?

Sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği Gizem Avcı hakkında "kaç yaşında, nereli, evli mi?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Avcı'nın OnlyFans hesabı olup olmadığı ve dijital platformlardaki varlığı, hayranları ve takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

GİZEM AVCI ONLYFANS OLAYI NEDİR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç Gelirlerini Aklama" ve "Müstehcenlik" suçlarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Yürütülen teknik incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde Türkiye'den erişime kapatılan OnlyFans platformuna, IP adresi değişikliği yöntemiyle erişim sağlandığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle platform üzerinden cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, paylaşılan fotoğraf ve videoların daha geniş kitlelere ulaşması için farklı dijital yönlendirme yöntemleri kullanıldı. Özel içeriklerin ise belirli bir ücret karşılığında erişime açıldığı, bu yolla haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü.

GÖZALTI KARARI VERİLEN ŞÜPHELİLER AÇIKLANDI

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimler şöyle sıralandı:

Azranur Ay Vandan,

Ebru Arman (başka bir soruşturmadan tutuklu),

Meltem Bakır,

Gizem Avcı,

Yağmur Şimşek,

Öznur Güven,

Cansu Bade Taş,

Kübra Yurdakul,

Arzu Yılmaz,

Ceyda Ersoy (başka bir soruşturmadan tutuklu),

Derin Gür,

Dilber Doğan,

Eda Alboya (başka bir soruşturmadan tutuklu),

Eme Nur Süder,

Kadriye Değirmenci,

Lina Su Özgen,

Yaprak Meriç Yücel,

Nisanur Kavak,

Tuğçe Cansu Parlak,

Tülin Arıkoğlu.

GİZEM AVCI KİMDİR?

Gizem Avcıhakkında şu an için kamuoyuna yansıyan detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Hakkında yapılan araştırmalar devam ederken, net ve doğrulanmış bilgiler henüz paylaşılmamıştır.

Gizem Avcıhakkında yeni ve güvenilir bilgiler paylaşıldığında, içerikler güncellenecek ve okurlarla aktarılacaktır. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldikçe detaylar netlik kazanacaktır.