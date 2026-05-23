Giresun'da kaza SON DAKİKA! Giresun zincirleme kaza olayı nedir? Giresun kazada kaç ölü, kaç yaralı var?

Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, gece saatlerinde yaşanan çoklu araç çarpışmasıyla birlikte büyük bir can kaybına ve yaralanmalara neden oldu. Liman Kavşağı mevkiinde gerçekleşen olayda, bir TIR’ın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpmasıyla başlayan süreç kısa sürede dört aracın karıştığı zincirleme bir kazaya dönüştü. Peki, Giresun zincirleme kaza olayı nedir? Giresun kazada kaç ölü kaç yaralı var? Detaylar...

GİRESUN ZİNCİRLEME KAZA OLAYI NEDİR?

Giresun’da meydana gelen zincirleme trafik kazası, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, Liman Kavşağı mevkiinde farklı araçların birbirine çarpması sonucu gerçekleşen çoklu araçlı bir trafik olayı olarak kayıtlara geçti. Olay, gece saat 01.45 sıralarında meydana geldi ve toplam 4 aracın karıştığı ciddi bir trafik kazası olarak değerlendirildi.

Kaza, Giresun’dan Trabzon istikametine doğru seyir halinde olan bir TIR’ın kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpmasıyla başladı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, önünde bekleyen başka bir araca çarptı ve bu araç da önündeki TIR’a çarparak zincirleme bir etki oluşturdu. Böylece kısa sürede birden fazla aracın dahil olduğu zincirleme kaza meydana geldi.

KAZANIN MEYDANA GELİŞ SÜRECİ

Edinilen bilgilere göre Musa U. (59) idaresindeki TIR, kavşağa geldiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen Ali Yıldız (45) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde bekleyen Ferhat Yıldız (45) idaresindeki başka bir otomobile çarptı. Bu araç da ileride bulunan Köksal Yusuf Halil (31) yönetimindeki TIR’a çarparak zincirleme etkiyi tamamladı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölge kısa sürede güvenlik çemberine alınarak müdahale çalışmaları başlatıldı.

GİRESUN'DA KAZADA KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Giresun’daki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre aynı aileden 3’ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 7 kişi de yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLER VE YARALILAR

Kazada yaşamını yitirenlerin, Ali Yıldız (45), eşi Melek Yıldız (40) ve çocukları Hamza (7), Hasan (7) ile Sadem Yağmur Yıldız (15) olduğu bildirildi. Ailenin Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan Trabzon’daki memleketlerine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kazada yaralananlar arasında sürücü Musa U. (59), Ferhat Yıldız (45), Rana Yıldız, Fatma Yıldız, İlhan Özdemir, Sümeyye Yıldız (9) ve Eymen Yıldız (16) yer aldı. Yaralılardan Rana Meltem Yıldız’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

MÜDAHALE VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yetkililer tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaza anının ayrıca güvenlik kameralarına yansıdığı ve incelemelerin bu kayıtlar üzerinden sürdüğü aktarıldı.