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Gift Orban neden sarı kart gördü, Gift Orban Torreira olayı nedir?

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Gift Orban neden sarı kart gördü, Gift Orban Torreira olayı nedir?
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Trendyol Süper Lig'in zirve mücadelesinde Galatasaray ile Amedspor karşı karşıya gelirken, sahada yaşanan bir olay futbolseverlerin gündemine oturdu. Gift Orban'ın yaptığı bir hareket sosyal medyada büyük tepki çekti. Futbolseverler, Gift Orban'ın neden sarı kart gördüğünü ve Torreira ile aralarında yaşanan ayrıntılarını araştırıyor.

Galatasaray Amedspor maçında Gift Orban, yerde sakatlık geçiren Lucas Torreira'nın taklidini yaptı. Bu hareketin ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, Orban'a sarı kart gösterdi. İşte Gift Orban ile Torreira arasında yaşanan olaya ilişkin bilinenler.

GIFT ORBAN NEDEN SARI KART GÖRDÜ?

Gift Orban, yerde sakatlık geçiren Torreira'nın taklidini yaptığı için sarı kart gördü. Nijeryalı futbolcunun hareketi, hakem Halil Umut Meler tarafından sportmenliğe aykırı davranış olarak değerlendirildi ve oyuncu kartla cezalandırıldı.

GIFT ORBAN TORREIRA OLAYI NEDİR?

Galatasaray Amedspor maçında Lucas Torreira, bir pozisyonun ardından sakatlık geçirerek yerde kaldı. Bu sırada Gift Orban, yerdeki Torreira'nın taklidini yaparak dikkat çekti. Orban'ın sakatlık yaşayan bir oyuncuyu taklit etmesi, tribünlerde ve sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Hakem Halil Umut Meler de bu hareketin ardından Nijeryalı oyuncuya sarı kart gösterdi.

RAKİP OYUNCUYU TAKLİT ETMEK SARI KART MI?

Futbol oyun kurallarına göre rakip oyuncuya yönelik alaycı, kışkırtıcı ya da sportmenliğe aykırı hareketler ihtar gerektiriyor. IFAB tarafından belirlenen Oyun Kuralları'nın 12. maddesinde, oyuna ya da rakibe saygısızlık içeren sportmenlik dışı davranışların sarı kartla cezalandırılması gerektiği belirtiliyor. Hareketin saldırgan, hakaret içeren ya da küfürlü olarak değerlendirilmesi halinde ise oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterilebiliyor.

TORREIRA SAKATLANDI MI?

Torreira, Galatasaray Amedspor maçında bir pozisyonun ardından yerde kalarak sakatlık geçirdi. Uruguaylı orta sahanın sakatlığının ciddiyetine ilişkin Galatasaray'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.daha sonra oyuna devam etti.

GIFT ORBAN KİMDİR?

Gift Orban, 17 Temmuz 2002 tarihinde Nijerya'da doğdu. Forvet mevkisinde oynayan Orban, Avrupa kariyerinde Norveç'te Stabæk, Belçika'da Gent ve Fransa'da Lyon formalarını giydi. Özellikle Gent'te gösterdiği gol performansıyla adını duyuran Nijeryalı golcü, hızı ve bitiriciliğiyle tanınıyor.

GIFT ORBAN KAÇ YAŞINDA?

17 Temmuz 2002 doğumlu Gift Orban, 24 yaşında.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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