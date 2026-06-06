Sevilen yapımlardan birinde yer alan Gezep karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki sorular gündem olmaya devam ediyor. “Gezep diziden ayrılıyor mu?” araştırması yapan izleyiciler, yapım ekibinden gelecek açıklamaları beklerken, karakterin hikâyesindeki olası değişiklikler ve senaryo gelişmeleri de merak konusu haline gelmiş durumda.

GEZEP KİMDİR?

“Koçari’lerden, nam-ı diğer Gezep” olarak bilinen karakter, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Tam bir “delifişek” olarak tanımlanan Gezep, sert mizacı ve öfkeli tavırlarıyla öne çıkıyor. Dizide karakterin en belirgin özelliği ise “Gezep’in öfkesi yüzündeyse kaçın” ifadesiyle izleyiciye yansıtılan sert ve kontrolsüz yapısı oluyor.

GEZEP DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Gezep karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı, son günlerde izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Ancak konuya ilişkin henüz yapım ekibi veya kanal tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle Gezep’in hikâyeye devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

ONUR DİLBER KİMDİR?

Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, 25 Haziran 1982 tarihinde Trabzon’da doğmuş Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Dilber, Haliç Üniversitesi’nde ileri oyunculuk alanında yüksek lisans yapmıştır.

ONUR DİLBER’İN OYUNCULUK KARİYERİ

Başarılı oyuncu, daha önce Seksenler dizisinde canlandırdığı “Komiser Rıza” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Günümüzde ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde “Gezep” karakterine hayat vermektedir. Duru Tiyatro bünyesinde doğaçlama sahnelerde de yer alan Onur Dilber, özellikle Karadeniz şivesindeki başarısı ve doğal oyunculuk performansıyla dikkat çekmektedir.

GEZEP KARAKTERİNE YOĞUN İLGİ

Gezep karakteri, dizideki sert tavırları ve etkileyici sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada sık sık gündem olan karakter hakkında yapılan yorumlar, dizinin en dikkat çeken figürlerinden biri olduğunu gösteriyor.