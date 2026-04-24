GERİ SAYIM! TOKİ İstanbul kura çekilişi yarın mı? TOKİ İstanbul çekilişi saat kaçta, nerede yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( Toki ) tarafından yürütülen İstanbul 100 bin konut projesinde kura süreci için geri sayım başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği çekilişler, 2026 Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek ve hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi yarın mı? TOKİ İstanbul çekilişi saat kaçta, nerede yapılacak? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ YARIN MI?

TOKİ İstanbul kura çekilişi yarın mı sorusu, başvuru yapan vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Açıklanan takvime göre kura çekilişi tek bir güne sıkıştırılmadı. Bunun yerine 25, 26 ve 27 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan üç günlük bir program oluşturuldu. Bu nedenle çekiliş “yarın” ifadesi yerine belirlenen tarihler boyunca aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

TOKİ İstanbul çekilişi saat kaçta sorusunun yanıtı da netleşmiş durumda. Kura çekilişleri her gün saat 14:00’te başlayacak. Belirlenen saat, TOKİ tarafından organize edilen tüm çekiliş günleri için sabit olarak uygulanacak.

TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

TOKİ İstanbul çekilişi nerede yapılacak sorusu da resmi açıklamalarla netlik kazandı. Kura çekilişleri İstanbul’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi alanında gerçekleştirilecek. Geniş katılımlı organizasyonlara uygun yapısı nedeniyle tercih edilen bu alan, sürecin düzenli ve kontrollü şekilde yürütülmesine imkan sağlıyor.

Ayrıca çekiliş alanı, basın mensupları ve vatandaşların süreci takip edebilmesine uygun şekilde düzenlenecek.

KURA SÜRECİ VE CANLI YAYIN DETAYLARI

TOKİ İstanbul kura çekilişi, şeffaflık ilkesi kapsamında canlı yayınla gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar çekilişi TOKİ’nin YouTube kanalı ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak izleyebilecek. Böylece kura süreci tüm katılımcılar için eş zamanlı ve açık bir şekilde takip edilebilir olacak.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ

Kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi kamuoyu ile paylaşılacak.

Hak sahipleri, sonuçları T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. Sorgulama işlemleri TOKİ’nin resmi dijital sistemleri üzerinden yapılacak ve iki farklı kanal aracılığıyla erişim sağlanabilecek.