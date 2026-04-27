Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 157 kişilik işçi alımı için başvuru süreci adayların yoğun ilgisini çekiyor. İlanın yayımlanmasının ardından “başvuru ekranı nereden açılıyor, başvurular nasıl yapılacak?” soruları merak konusu olurken, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek işlemler yakından takip ediliyor. Başvuru şartları ve ekran erişimine dair tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı: Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 157 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 27 Nisan 2026 tarihinde başlamış olup 04 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecektir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar:

• esube.iskur.gov.tr adresinden “İş Arayan” girişi ile

• veya Alo 170 hattı üzerinden başvuru yapabilecek.

KAÇ KİŞİ İŞE ALINACAK?

Toplam 157 sürekli işçi istihdam edilecek.

Bunların:

• 45’i engelli adaylar

• 112’si eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan adaylar için ayrılmıştır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranan genel şartlar şu şekildedir:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak

• Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması

• Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak

• Vardiyalı ve tam zamanlı çalışmaya engel durumun olmaması

• Başvuru yapılacak ilde ikamet etmek

• En az lise mezunu olmak

• Engelli veya eski hükümlü durumunu belgelemek

BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME

Başvuruların ardından süreç şu şekilde ilerleyecektir:

• Noter huzurunda kura çekimi yapılacak (13 Mayıs 2026)

• Kura sonucunda adaylar sözlü sınava çağrılacak

• Sözlü sınavda en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sınavı başarıyla geçen adaylar, Bakanlık tarafından istenen belgeleri teslim ederek göreve başlayacaktır. Adaylar ayrıca deneme süresine tabi tutulacaktır. Şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.