Gelinim Mutfakta Besime Ekici öldü mü, neden öldü? Gülcan Ekici'nin kayınvalidesi Besime Ekici kaç yaşındaydı?

Gelinim Mutfakta Besime Ekici öldü mü, neden öldü? Gülcan Ekici'nin kayınvalidesi Besime Ekici kaç yaşındaydı?
Gelinim Mutfakta Besime Ekici öldü mü? Türkiye'nin en sevilen yarışmalarından Gelinim Mutfakta ile geniş kitleler tarafından tanınan kayınvalide Besime Ekici, hayatını kaybetti. Peki, Gelinim Mutfakta Besime Ekici neden öldü? Gülcan Ekici'nin kayınvalidesi Besime Ekici kaç yaşındaydı? Detaylar...

Gelinim Mutfakta Besime Ekici öldü mü? Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta ile tanınan fenomen kayınvalide Besime Ekici hayatını kaybetti. Peki, Gelinim Mutfakta Besime Ekici neden öldü? Gülcan Ekici'nin kayınvalidesi Besime Ekicikaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde!

GELİNİM MUTFAKTA BESİME EKİCİ ÖLDÜ MÜ?

Kanal D'nin sevilen yarışması "Gelinim Mutfakta" ile tanınan fenomen kayınvalide Besime Ekici, 2025 yılının Aralık ayında hayatını kaybetti. Yarışmada sergilediği otoriter duruşu, dobra ve net kişiliği sayesinde geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan Ekici'nin vefat haberi, gelini Gülcan Ekici tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Gülcan Ekici paylaşımında, "Kayınvalidem Besime Ekici Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

Gelinim Mutfakta Besime Ekici öldü mü, neden öldü? Gülcan Ekici'nin kayınvalidesi Besime Ekici kaç yaşındaydı?

BESİME EKİCİ NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Yarışmanın sevilen kayınvalidesi Besime Ekici'nin ölüm nedeni, bazı kaynaklara göre kanser tedavisi görmesi ile ilişkilendiriliyor. Bazı medya organları ve haber kaynakları, Besime Ekici'nin kanser tedavisi gördüğünü aktarsa da, resmî açıklamalar olmadan hastalığının türü veya süresi net olarak bilinmiyor.

BESİME EKİCİ KAÇ YAŞINDAYDI?

Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Besime Ekici'nin vefat ettiği yaş hakkında net bir veri bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda yaşının yaklaşık olarak 60 civarında olabileceği ifade edilse de, bu bilgiler resmi olarak doğrulanmamıştır. Doğum tarihi ve yaşı hakkında açıklama yapılmadığı için kesin bir bilgi vermek mümkün değildir.

Dilara Yıldız
