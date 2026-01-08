Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 8 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Güncelleme:
Gelin Evi takipçileri, bu akşamki yayını yakından mercek altına almış durumda. Programın yayın saatinde olası değişiklikler ve yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceği, izleyicilerin gündeminde. Sosyal medyada "Gelin Evi bugün var mı?" ve "Yeni bölüm saat kaçta başlayacak?" soruları öne çıkarken, izleyiciler güncel yayın akışını dikkatle takip ediyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 8 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi takipçileri, akşam saatleri yaklaşırken programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını ve olası saat değişikliklerini araştırıyor. Sosyal medyada "Gelin Evi bugün var mı?" sorusu öne çıkarken, yeni bölümün başlama saati ve güncel yayın akışıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında…

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Bahar (Tekrar)
  • 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
  • 02:45 – Rüya Gibi (Tekrar)
  • 05:00 – Veliaht (Tekrar)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
