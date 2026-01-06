Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 6 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi Canlı izle: 6 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Güncelleme:
Gelin Evi takipçileri, sevilen programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını ve olası saat değişikliklerini merak ediyor. İzleyiciler arasında "Gelin Evi bugün ekranda mı?" ve "Yeni bölüm hangi saatte başlayacak?" gibi sorular gündemin üst sıralarında yer alırken, güncel yayın akışıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Gelin Evi canlı izle: 6 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi takipçileri, akşam kuşağına yaklaşılırken programın ekranda olup olmadığını ve yayın saatinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını merak ediyor. İzleyiciler arasında "Gelin Evi bugün var mı?" sorusu öne çıkarken, yeni bölümün yayın saati ve güncel durumla ilgili gelişmeler gündemin üst sıralarında yer alıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.

Gelin Evi Canlı izle: 6 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?


SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Bahar (Tekrar)
  • 09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 Görümce
  • 22:15 Atla Gel Şaban
  • 00:15 Rüya Gibi (Tekrar)
  • 03:00 Görümce
  • 05:15 Atla Gel Şaban
