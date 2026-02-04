Gelin Evi Canlı izle: 4 Şubat Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşam ekranlarda olup olmayacağını merak ediyor. Yayın akışında olabilecek değişiklikler, erteleme ya da iptal ihtimalleri gündemde öne çıkarken; takipçiler programın planlanan saatte yayınlanıp yayınlanmayacağını yakından takip ediyor. Peki, Gelin evi canlı izle: 4 Şubat Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi takipçileri, yarışmanın bu akşamki yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Yayın akışındaki olası değişiklikler ve programın planlanan saatte izleyiciyle buluşup buluşmayacağı, merak edilen başlıca konular arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında…
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 - Bahar (Tekrar)
- 09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12:30 - Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 - Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 - Avanak Abdi
- 21:45 - Tarzan Rıfkı
- 23:45 - Veliaht (Tekrar)
- 02:30 - Avanak Abdi
- 04:00 - Kızılcık Şerbeti (Tekrar Alt Yazılı)