Gelin Evi Canlı izle: 28 Kasım Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi Canlı izle: 28 Kasım Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Güncelleme:
Gelin Evi'nin yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler heyecanını gizleyemiyor. Yarışmanın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ve canlı yayına nasıl erişileceği ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 28 Kasım Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi'nin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmayı kaçırmak istemeyenler, canlı yayına nasıl ulaşabileceklerini ve izleme seçeneklerini öğrenmek için haberimizin detaylarına göz atıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evini canlı izlemek için tıklayın.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Yeni Gelin (Tekrar)
  • 08:15 – Bu Sabah (Canlı)
  • 10:00 – Bahar (Tekrar / Canlı İzle)
  • 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Bahar (Tekrar)
  • 02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
Sahra Arslan
