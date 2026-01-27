Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 27 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi Canlı izle: 27 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelin Evi takipçileri, programın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Yayın akışındaki olası değişiklikler ve erteleme ihtimalleri gündemde yer alırken, Gelin Evi'nin planlanan saatte yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oluyor. Peki, Gelin Evi canlı izle: 27 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi izleyicileri, yarışmanın bu akşamki bölümünün ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Yayın akışında olası değişiklikler sorgulanırken, programın planlanan saatte yayınlanıp yayınlanmayacağıyla ilgili güncel bilgiler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .

Gelin Evi Canlı izle: 27 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Bahar (Tekrar)
  • 09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
  • 00:15 Veliaht (Tekrar)
  • 02:45 Rüya Gibi (Tekrar)
  • 05:00 İstasyon
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası