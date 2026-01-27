Gelin Evi Canlı izle: 27 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi takipçileri, programın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Yayın akışındaki olası değişiklikler ve erteleme ihtimalleri gündemde yer alırken, Gelin Evi'nin planlanan saatte yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oluyor. Peki, Gelin Evi canlı izle: 27 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Bahar (Tekrar)
- 09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
- 00:15 Veliaht (Tekrar)
- 02:45 Rüya Gibi (Tekrar)
- 05:00 İstasyon