Gelin Evi Canlı izle: 19 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, bu akşam ekrana gelmesi beklenen yeni bölümle ilgili son durumu merakla takip ediyor. Programın planlanan saatte yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yayın akışında bir değişiklik olup olmadığı araştırılırken, güncel yayın bilgilerine dair detaylar izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Gelin Evi canlı izle: 19 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Bahar (Tekrar)
- 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Veliaht (Tekrar)
- 02:45 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 05:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)