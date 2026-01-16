Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 16 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Güncelleme:
Gelin Evi takipçileri, bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümle ilgili gelişmeleri yakından izliyor. Programın belirlenen saatte ekrana gelip gelmeyeceği ve yayın akışında olası bir değişiklik olup olmadığı merak konusu olurken, güncel yayın bilgileri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 16 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi izleyicileri, akşam kuşağında programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını yakından takip ediyor. Yayın saatinde bir değişiklik olup olmadığı merak edilirken, güncel yayın akışına dair son bilgiler izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Programla ilgili tüm ayrıntılar haberin devamında aktarılıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Bahar (Tekrar)
  • 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm – Canlı İzle)
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Veliaht (Tekrar)
  • 02:45 – Rüya Gibi (Tekrar)
  • 05:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
