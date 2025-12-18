Gelin dizisinin konusu nedir? Gelin dizisi hangi günler, saat kaçta yayınlanıyor?

Kanal 7'nin dikkat çeken dizisi Gelin, aile bağları, aşk ve sırlarla örülü hikâyesiyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizinin karakterleri arasındaki ilişkiler ve yaşanan sürpriz gelişmeler, izleyicilerin ilgisini canlı tutuyor. Yeni bölümleri kaçırmak istemeyenler için yayın günleri ve saatleri merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GELİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gelin, Kanal 7'nin dramatik yapımlarından biri olarak izleyici karşısına çıkıyor. Hikâye, zor bir yaşam mücadelesi veren Hançer adlı genç bir kadının, ailesi ve sevdiklerinin geleceği için verdiği kararlarla şekilleniyor. Maddi sıkıntılar ve aile baskısı, onu zengin bir ailenin oğlu Cihan ile evlenmeye iter. Ancak bu evlilik, beklenmedik sırlar, ihanetler ve aile içi çatışmalarla dolu bir serüvene dönüşür. Dizide aşk, sadakat ve güç mücadeleleri öne çıkıyor, izleyiciyi ekran başına kilitleyen sürükleyici bir atmosfer yaratılıyor.

GELİN HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gelin dizisinin yeni bölümleri hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. İzleyiciler, günün yorgunluğunu atarken dizinin sürükleyici hikâyesine ortak olabiliyor ve karakterlerin yaşadığı dramatik gelişmeleri yakından takip edebiliyor.

GELİN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Yeni bölümler genellikle akşam saat 19:45'te ekranlara geliyor. Bu saat, hem günlük işleri tamamlayan hem de dizi tutkunlarını ekran başına çeken ideal bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

GELİN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin başrollerinde Talya Çelebi (Hançer) ve Cenay Türksever (Cihan) yer alıyor.

Yan karakterlerde ise Betigül Ceylan (Mukadder), Sidal Damar (Sinem), Ekrem Bozgül (Nusret) ve Ceren Yüksekkaya (Derya) gibi isimler bulunuyor. Karakterler arasındaki ilişki ağı ve dramatik çatışmalar, izleyiciyi hikâyeye daha fazla bağlayan unsurlar arasında.