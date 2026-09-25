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Gedson Fernandes Trabzonspor'a transfer olacak mı?

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Gedson Fernandes Trabzonspor'a transfer olacak mı?
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Trabzonspor'un ara transfer dönemi öncesi gündemine geldiği öne sürülen Gedson Fernandes hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcunun menajerlik şirketi Gestifute, transfer iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Gedson Fernandes Trabzonspor'a transfer olacak mı? Detaylar haberimizde.

Ara transfer dönemi yaklaşırken Trabzonspor'un gündemine aldığı öne sürülen Gedson Fernandes hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Spartak Moskova forması giyen Portekizli futbolcunun menajerlik şirketi Gestifute, transfer iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Peki, Gedson Fernandes Trabzonspor'a gelecek mi? Detaylar...

GEDSON FERNANDES TRABZONSPOR'A GELECEK Mİ?

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürülen Gedson Fernandes için oyuncunun menajerlik şirketi Gestifute'den açıklama geldi. Rus basınından Sport24'e yapılan açıklamada, Portekizli futbolcunun kış transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Gestifute tarafından yapılan açıklamada, "Gedson'un bu kış Trabzonspor'a gitme ihtimali yok. Spartak'ta oynamak istiyor ve bu kulüpte çok mutlu." ifadeleri kullanıldı.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Gedson Fernandes, 2025 yılında Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Portekizli futbolcunun Rus ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Oyuncunun menajerlik şirketi Gestifute'nin açıklamasında ise Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'da kalmak istediği ve kulübünde mutlu olduğu belirtildi. Böylece Trabzonspor ile Gedson Fernandes arasında ara transfer döneminde bir transfer gerçekleşeceği yönündeki iddialara oyuncunun temsilcisinden net yanıt gelmiş oldu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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