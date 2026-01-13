Haberler

Gaziantep FK Kocaelispor maçı hangi kanalda? Gaziantep FK Kocaelispor nerden CANLI izlenir?

Güncelleme:
Gaziantep FK ile Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve yayınların şifreli olup olmadığına dair detayları araştırıyor. Peki Gaziantep FK – Kocaelispor karşılaşması hangi kanalda ekrana gelecek, maç canlı olarak nereden izlenebilecek?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Gaziantep FK ile Kocaelispor'un karşı karşıya geleceği mücadeleyle devam ediyor. Bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayıncı kuruluş bilgileri ve müsabakanın yayın saatine odaklanmış durumda. Gaziantep FK – Kocaelispor maçının yayın kanalı hangisi, karşılaşma şifresiz mi ve canlı yayın seçenekleri neler?

GAZİANTEP FK – KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile Kocaelispor'un karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Kupadaki bu önemli karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK – KOCAELİSPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, A Spor'u farklı yayın platformları üzerinden şifresiz olarak takip edebilecek. A Spor; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformlarında yer alırken, aynı zamanda Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de izlenebiliyor.

GAZİANTEP FK – KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Gaziantep FK – Kocaelispor mücadelesi, 13 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

GAZİANTEP FK – KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gaziantep FK ile Kocaelispor arasında oynanacak kupa karşılaşmasının başlama saati 18.00 olarak açıklandı.

GAZİANTEP FK – KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekip arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, Gaziantep'te bulunan Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

