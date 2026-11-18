Gassal'ın 1 Kasım 2026'da yayınlanan 4. sezon fragmanında üzerinde Nihan adının yazdığı bir mezar taşı görüntüsü yer aldı. Bu görüntü, karakterin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Ancak Nihan'ın öldüğü yapım ekibi tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Dizinin 3. sezon finalinde de karakterin akıbetine dair ipuçları verilmiş ancak kesin bir sonuç gösterilmemişti. Nihan'a hayat veren oyuncunun diziden ayrıldığına dair resmi bir açıklama da bulunmuyor. Sorunun yanıtı, 19 Kasım'da tabii'de yayınlanacak final sezonuyla netlik kazanacak. İşte Gassal 4. sezon Nihan ve mezar taşına ilişkin tüm detaylar.

GASSAL 4. SEZON NİHAN MEZAR TAŞI KİME AİT?

Gassal'ın 4. sezon fragmanında görülen mezar taşında Nihan adı yazıyor. Ancak bu sahnenin hikayenin hangi bölümünde yer aldığı ve mezar taşının gerçekten dizideki Nihan karakterine ait olup olmadığı henüz açıklanmadı.

GASSAL NİHAN ÖLDÜ MÜ?

Nihan'ın öldüğü yapım ekibi tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Dizinin 10 Nisan 2026'da yayınlanan 3. sezon finalinde karakterin ölümüne işaret eden gelişmeler yaşanmış, ancak karakterin akıbeti kesin olarak gösterilmemişti. 4. sezon fragmanındaki mezar taşı görüntüsü bu iddiaları güçlendirdi.

NİHAN'I KİM OYNUYOR?

Gassal'da Nihan karakterine Bensu Soral hayat veriyor. Bazı haberlerde oyuncunun adı kardeşi Hande Soral ile karıştırılıyor.

BENSU SORAL GASSAL'DAN AYRILDI MI?

Bensu Soral'ın Gassal'dan ayrıldığına dair yapım ekibi ya da oyuncu tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Oyuncunun yeni sezona ilişkin bir paylaşım yapmaması ve fragmanda kısa süre görünmesi ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Karakterin dizideki akıbeti final sezonuyla netleşecek.

GASSAL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gassal'ın final sezonu olan 4. sezon, 19 Kasım 2026 Perşembe günü TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanacak. Yeni sezonda Özlem Tokaslan, Baki'nin komşusu Gülşen karakteriyle kadroya katıldı.

GASSAL'IN KONUSU NE?

Gassal, Ahmet Kural'ın canlandırdığı gassal, yani cenaze yıkayıcısı Baki'nin hikayesini anlatıyor. Kara mizah unsurları taşıyan dizi, 2024'ten bu yana tabii'de yayınlanıyor.