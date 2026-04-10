Gassal 4. sezon ne zaman gelecek? Gassal 3. sezon final mi, devam edecek mi?

Gassal dizisinin 3. sezonu 10 Nisan 2026 itibarıyla izleyici karşısına çıktı. Gassal 4. sezon ne zaman çıkacak? Yeni sezonun yayınlanmasıyla birlikte dizinin devamına ilişkin kulis bilgileri de gündeme gelmeye başladı.

GASSAL 4. SEZON GELECEK Mİ?

Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı dizinin 3. sezonu Tabii platformunda yayına girerken, sezon finali süreciyle birlikte 4. sezon hazırlıklarının konuşulduğu iddia ediliyor. Sosyal medya paylaşımları ve çeşitli haberlerde, yapım ekibinin yeni sezon için planlamalara başladığı ve çekim takvimi üzerinde çalıştığı bilgileri dolaşıyor.

Sosyal medyada dolaşan bilgilerine göre yeni sezonun İstanbul’da çekileceği ve toplamda 10 bölümden oluşacağı aktarılıyor. Ayrıca bazı haberlerde Bülent Şakrak gibi isimlerin konuk oyuncu olarak kadroya dahil olabileceği yönünde bilgiler bulunuyor. Resmi bir onay açıklaması yapılmamış olsa da, hazırlık sürecine dair paylaşımlar dizinin devam edeceğine yönelik beklentiyi artırıyor.

GASSAL 4. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezonuna ilişkin resmi bir yayın tarihi açıklaması bulunmuyor. Ancak yapım sürecine dair konuşulan bilgilerde, çekimlerin Ramazan Bayramı sonrasında, 2026 yılının nisan sonu ya da mayıs başı gibi başlamasının planlandığı ifade ediliyor. Çekim, kurgu ve post-prodüksiyon süreçleri dikkate alındığında yayın takviminin daha ileri bir tarihe sarkabileceği belirtiliyor.

Önceki sezonların yayın dönemlerine bakıldığında aralık, mayıs ve nisan aylarının tercih edildiği görülüyor. Bu takvim göz önüne alındığında, 4. sezonun en erken 2027 yılının ilk aylarında ya da bahar döneminde izleyiciyle buluşabileceği değerlendiriliyor. Platform ve yapımcılar tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından yayın takviminin netlik kazanması bekleniyor.

Dizi ekibinden veya Tabii platformundan 4. sezon için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şu ana kadarki bilgiler henüz resmi olmayan iddialardan oluşmaktadır.