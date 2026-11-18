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Gassal'ın 4. sezonu, 19 Kasım 2026 Perşembe günü TRT'nin dijital yayın platformu tabii'de izleyicilerle buluşacak. Yeni sezon, dizinin final sezonu olacak. Bu nedenle Gassal'ın 5. sezonu bulunmuyor. 2024'te tabii'de yayın hayatına başlayan dizi, 4. sezonla birlikte hikayesini tamamlayacak. Final sezonunda Ahmet Kural, Baki karakteriyle yeniden ekrana gelirken Özlem Tokaslan da Baki'nin komşusu Gülşen karakteriyle kadroya katıldı. İşte Gassal 4. sezonun yayın tarihi, platformu ve dizinin geleceğine ilişkin tüm detaylar.

GASSAL 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gassal'ın 4. sezonu 19 Kasım 2026 Perşembe günü yayınlanacak. Yeni sezonun yayın saatine ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

GASSAL 4. SEZON NEREDEN İZLENİR?

Gassal'ın 4. sezonu, TRT'nin dijital yayın platformu tabii'de yayınlanacak. Dizinin önceki sezonları da tabii üzerinden izlenebiliyor.

GASSAL 5. SEZON ÇIKACAK MI?

Hayır, Gassal'ın 5. sezonu bulunmuyor. 4. sezon dizinin final sezonu olarak duyuruldu ve Gassal bu sezonla hikayesini tamamlayacak.

GASSAL 4. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Gassal'ın final sezonunun kaç bölümden oluşacağına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

GASSAL 4. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Gassal'ın final sezonunda Ahmet Kural, Baki karakterine hayat vermeye devam ediyor. Yeni sezonda Özlem Tokaslan da Baki'nin komşusu Gülşen rolüyle kadroya katıldı. Nihan karakterini canlandıran Bensu Soral'ın yeni sezondaki durumu ise merak ediliyor.

GASSAL'IN KONUSU NE?

Gassal, cenaze yıkayıcılığı yapan Baki'nin hikayesini anlatıyor. Kara mizah unsurlarıyla öne çıkan dizi, Baki'nin hayatındaki beklenmedik olayları ve içine düştüğü zor durumları konu alıyor.